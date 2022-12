No podemos hacer de la extorsión una rutina de nuestra democracia: Obama

"No hay conejos en el sombrero" para salir de la parálisis, dijo el mandatario, insistiendo en que se debe recurrir al procedimiento legislativo normal, que obliga a un acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso.

El mandatario alertó de las "catastróficas" consecuencias de una suspensión de pagos si el Congreso no aumenta a tiempo el techo de deuda, un límite que se alcanzará el 17 de octubre.

No obstante, el presidente estadounidense dijo que está contemplando "todas las contingencias" en caso de caer en suspensión de pagos, algo que será siempre "la peor" de las opciones. "Estamos tratando de evitar una crisis económica", insistió.

Aseguró además que está dispuesto a negociar y a conversar para solventar la crisis.

Obama se refirió así a los repetidos intentos de los congresistas republicanos de incluir en la ley presupuestaria una disposición que eliminara los fondos para la reforma sanitaria promulgada por el presidente en 2010.

Paralelamente a la parálisis parcial del Gobierno federal, EE.UU. se aproxima a la fecha en la que alcanzará el límite de su capacidad autorizada de endeudamiento, cuyo techo debe ser elevado por los congresistas so pena de caer en la suspensión de pagos, por primera vez en la historia del país.