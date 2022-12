No podemos permitirnos un fracaso más en este camino de paz: papa sobre Colombia

El papa Francisco declaró este domingo en La Habana, durante el cierre de la homilía que ofreció en la Plaza de la Revolución, que no puede haber "otro fracaso" en el camino de la paz y la reconciliación en Colombia.

"Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación", dijo el papa argentino al dirigir su pensamiento "a la querida tierra de Colombia", en la lectura del Angelus tras la misa campal en la Plaza de la Revolución de La Habana.

"En este momento me siento en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia, consciente de la importancia crucial del momento presente, en el que, con esfuerzo renovado y movidos por la esperanza, sus hijos están buscando construir una sociedad en paz", añadió Francisco en alusión a las negociaciones entre el gobierno y las FARC en Cuba. También destacó que la paz debe estar soportada en la institucionalidad y el respeto por los derechos nacionales e internacionales para que esta sea duradera.



Gracias Santo @Pontifex_es por sus permanentes oraciones. Seguiremos en el camino de la paz y la reconciliación. pic.twitter.com/JurP10CR3q — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) September 20, 2015