“No podemos quedarnos con los brazos cruzados”: durísimo discurso de Trump contra Maduro en la ONU

“Queremos que el régimen rinda cuentas”, dijo. Pidió ayudar a restaurar la democracia en una Venezuela que "está colapsando" y "muere de hambre".

La "dictadura socialista" de Venezuela es "inaceptable", aseguró el martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU.

"No podemos quedarnos al margen y mirar. Como un vecino y amigo responsable, debemos tener una meta: recuperar la libertad, restaurar el país, retornar a la democracia", dijo Trump ante unos 130 líderes mundiales, llamándoles a "hacer más" para enfrentar la crisis política venezolana.

Trump afirmó que Estados Unidos "está preparado para tomar nuevas acciones" si Venezuela persiste en imponer "su gobierno autoritario".

Washington ya impuso sanciones contra Venezuela y el 11 de agosto Trump alertó que Estados Unidos contemplaba un abanico de acciones contra Caracas, "incluida una posible opción militar si fuese necesario".

"El problema en Venezuela no es que el socialismo ha sido mal implementado. Es que el socialismo ha sido totalmente implementado", estimó el magnate inmobiliario este martes.

"Pido a cada país representado aquí hoy que esté preparado para hacer más para enfrentar esta crisis muy real. Pedimos la restauración total de la democracia y las libertades políticas en Venezuela", indicó.

Respecto al tema de Venezuela, el presidente Juan Manuel Santos señaló horas antes que Colombia no apoyaría una intervención en Venezuela:

