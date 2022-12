¿No sabe qué leer en vacaciones? Bill Gates le recomienda estos 7 libros

A través de su canal de YouTube, el filántropo y fundador de Microsoft Bill Gates le recomendó al público 7 libros que no pueden faltar en su biblioteca.

Gates hizo énfasis en las lecturas que han sido determinantes a lo largo de su carrera y aseguró que la importancia de estos textos se debe a la facilidad que han tenido para hacerlo reír y a su vez, ponerlo a pensar.

Publicidad

Este es el listado de libros recomendados por el hombre más rico del mundo:

Hyperbole and a Half, de Allie Brosh

Un libro basado en el popular sitio de la autora. En su mayoría se trata de viñetas e ilustraciones que narran la juventud de Brosh.

The Magic of Reality, de Richard Dawkins

Publicidad

Obra del famoso y polémico biólogo evolucionista, este libro es “una invitación a lectores de todas las edades a acercarse a los grandes misterios (del universo) con rigor y curiosidad”.

What If?, de Randall Munroe

Publicidad

Como el subtítulo del libro lo dice: “respuestas científicas serias a preguntas hipotéticas y absurdas”.

XKCD, de Randall Munroe

Una colección de textos publicados en el blog de Munroe, en el que reflexiona sobre diversas cosas (en su mayoría relacionadas con la ciencia o la tecnología) a través de caricaturas de burla.

On Immunity, de Eula Biss

Publicidad

Un ensayo alrededor de uno de los debates contemporáneos más enérgicos: vacunar o no a los niños. Por cierto, la autora defiende la postura pro vacunación.

How to Lie With Statistics, de Darrell Huff

Publicidad

A pesar de que se publicó en 1954, según Gates este libro, que básicamente es una “útil introducción al uso de estadísticas”, goza de notable vigencia.

Should We Eat Meat?, de Vaclav Smil

Un detallado recorrido por la historia cultural y alimenticia del hombre con la carne: “Aunque sería genial que las personas comiéramos menos carne, no creo que muchas personas vayan a practicar una reducción drástica de su consumo. Por eso apuesto a la innovación, que incluye una mayor productividad agrícola y el desarrollo de sustitutos”.