“No se les va a permitir la marcha”: Nicolás Maduro

"No se va a permitir la marcha... no lo voy a permitir, hagan lo que quieran", dijo Maduro desde una barriada en cadena nacional televisiva.

"Mano dura, voy a poner frente al fascismo, a la intolerancia, si me quieren derrocar aquí estoy, vengan por mí", añadió.

El líder opositor Henrique Capriles convocó a sus seguidores a marchar el miércoles a la sede de la autoridad electoral en el centro de Caracas para demandar un recuento total de votos de los comicios presidenciales del domingo.

Caracas, Venezuela