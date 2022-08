“No se sorprendan en Colombia”: sacerdote de Nicaragua cuestiona al gobierno Petro

El sacerdote Rafael Bermúdez, exiliado de Nicaragua y quien actualmente está en California, Estados Unidos, habló de la situación de su país y lanzó advertencias sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Cuando fue preguntado sobre la decisión del Gobierno Petro de no ir a la sesión de la OEA, el padre comentó: “No se sorprendan, Dios quiera que no. Que Colombia se ponga vivo, porque no me sorprende que no haya habido voto por parte de México, por parte de Colombia, y Dios quiera que Brasil reaccione a tiempo”.

Agregó “que los pueblos no se miran en el espejo ajeno. Lastimosamente hay muchos países que van tomando la línea de la izquierda, de los populistas, aquellos que saben utilizar las vías democráticas para alcanzar el poder”.

¿Por qué el gobierno de Nicaragua está persiguiendo a la Iglesia católica?

Según el padre Bermúdez, en su “país es un problema serio cumplir con el Evangelio, que nos invita a hacer obras de caridad, de misericordia, y se ha plantado la dictadura que tiene más de 40 años de hacer la vida imposible, que solo quieren aparecer ellos como los que hacen las cosas. El problema es que no las hacen y tienen la capacidad para hacerla, porque todo lo que hacen es populismo”.

Agregó que el régimen “quiere que se repita la expresión ‘gracias al comandante’, ‘gracias a la compañera’, cómo trabajo, camino, me levanto (…) Es uno de los puntos por los cuales como Iglesia estamos chocando”.

Y aseveró que la dictadura “quiere que la Iglesia se someta y eso no es posible porque estamos para servir y obedecer a Dios”.

Asimismo, comparó al régimen con el diablo:

¿Qué ofrece la dictadura? El diablo prometió reinos a Jesús, en este caso lo que la dictadura promete es nada más miseria, hambre, cada vez más pobreza

¿Qué es el chipote en Nicaragua?

“Es una cárcel donde llevan a las personas a investigar y a tortura”, explicó el padre. Según él, “si no te están torturando con agua, con cosas eléctricas, con golpes, hay unas torturas sistemáticamente de forma psicológica”.

Aseguró que en el chipote están los últimos ocho sacerdotes detenidos en Nicaragua y un seminarista, “sin meter a otros laicos que tienen ahí detenidos”.

¿Qué opina sobre lo que dijo el papa Francisco sobre Nicaragua?

“El papa recordó que el mecanismo que la Iglesia siempre utiliza es el diálogo, pero viene la parte dolorosa, el diálogo está imposible, porque el papa lo explicaba, no hay condiciones, y la principal condición es que haya la convivencia humana y la dictadura no lo permite”, dijo el sacerdote Bermúdez.

Para él, “si el papa hubiera hablado como hablo yo (…) ellos (la dictadura) se habrían alzado sobre los templos a agredir a la población, a la estructura física y a los sacerdotes”.