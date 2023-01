“No somos mendigos de nadie”: Maduro rechaza ayuda humanitaria y anuncia despliegue de armamento

El mandatario arremetió contra los gobiernos europeos que reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino; especialmente habló de España.

Se "revisará integralmente las relaciones bilaterales con esos gobiernos a partir de este momento, hasta tanto se produzca una rectificación que descarte su respaldo a los planes golpistas ", subrayó un comunicado de la Cancillería de Venezuela.

Y expresó el "más enérgico rechazo a la decisión de países como España, Francia, Alemania y Reino Unido, a los que señaló de plegarse oficialmente a la estrategia de la administración estadounidense de derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro".

El canciller Jorge Arreaza indicó que la "seguidilla de pronunciamientos", que incluyó a Austria, Suecia, Dinamarca, Portugal, Holanda, Lituania, Letonia y Finlandia, no sorprendió al gobierno de Maduro "porque esa jugada estaba cantada".

"Es el guion de los gringos (Estados Unidos), y es el guion que Europa sigue. Ojalá reflexionen. Han dado pasos en falso, pero no nos perturba, no nos distrae porque nosotros sabemos quién está tomando las decisiones", sostuvo.

Más temprano, Maduro arremetió contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al acusarlo de ser un "pelele" al servicio de las intenciones "guerreristas" de Washington.

"Se lo dije desde el primer día: a Venezuela no le pone ultimátum nadie, ni usted señor Pedro Sánchez ni nadie en el mundo, Venezuela es un país soberano, libre, independiente", exclamó desafiante.

El mandatario también anunció ejercicios militares: "Vamos a desplegar todo nuestro sistema de armas, artillería, todo el sistema ‘misilístico’. Jamás vamos a rendir las armas y las banderas de la república ante el imperialismo yankee".

El anuncio de los países europeos se produjo al expirar el plazo que habían dado a Nicolás Maduro para que convocara a elecciones o de lo contrario reconocerían a Guaidó.

Este respaldo se suma al de Estados Unidos, Canadá y una docena de países latinoamericanos del Grupo de Lima que ya reconocen al también jefe del Parlamento de mayoría opositora, quien se autoproclamó presidente interino el pasado 23 de marzo luego de que la cámara declaró "usurpador" a Maduro.

