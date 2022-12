"No somos tu enemigo”, le dice EE. UU. a Corea del Norte

Washington estaría dispuesto a conversar con Pyongyang si sus líderes aceptan detener sus pruebas nucleares, dijo el secretario de Estado, Rex Tillerson.

"No creemos que sostener un diálogo al que los norcoreanos lleguen asumiendo que van a mantener su arsenal nuclear sea productivo", advirtió.

Intentó tranquilizar a este autoritario y aislado régimen asegurándole que no necesita armas nucleares para defenderse de un ataque de Estados Unidos.

"No vemos un cambio de régimen. No buscamos su colapso. No buscamos una acelerada reunificación de la península", destacó Tillerson.

"No buscamos una excusa para enviar a nuestro Ejército al norte del paralelo 38. Y estamos tratando de explicar eso a Corea del Norte".

"No somos tu enemigo. No somos una amenaza, pero tú te estás convirtiendo en una inaceptable amenaza para nosotros, y tenemos que responder", advirtió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido que China, vecino de Corea del Norte y su mayor aliado comercial, ayude a su país a contener las ambiciones nucleares de Pyongyang, y el fin de semana escribió unos tuits en donde se mostraba muy molesto porque China no estaba haciendo nada al respecto.

"La culpa recae solo en los norcoreanos, pero creemos que China tiene una relación especial y única, por el fluido comercio que existe entre estos países, y puede influenciar al régimen norcoreano como ningún otro país".

La semana pasada, Kim Jong-Un se jactó de que Corea del Norte podría alcanzar cualquier blanco en el territorio estadounidense tras llevar a cabo su último test balístico intercontinental.

