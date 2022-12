“No soy corrupto”: Kuczynski se disculpó por no haber sido claro sobre sus vínculos con Odebrecht

Insistió en su inocencia y aseguró que la posibilidad de destituirlo “es un asalto al orden constitucional”.

“Yo no he mentido, no soy corrupto. Si fuera corrupto: ¿haría esas transacciones bancarizadas pagando impuestos? Estas son empresas registradas en Estados Unidos, que pagan impuestos", aseguró Kuczynski en una entrevista ante un panel de periodistas locales de cinco canales de televisión.

Publicidad

Al iniciar la entrevista, el gobernante de 79 años se disculpó por no haber explicado bien sus nexos con la constructora brasileña Odebrecht, acusada de pagar sobornos a funcionarios y políticos de América Latina a cambio de ganar obras públicas.

El Congreso, controlado por la oposición derechista, votará el jueves próximo un pedido para destituir a Kuczynski por incapacidad moral, acusándolo de haber ocultado que empresas vinculadas a él realizaron asesorías por casi 5 millones de dólares a Odebrecht.

Se necesitan 87 de 130 votos en el Parlamento para destituirlo, una cifra que la oposición puede alcanzar. La agrupación de derecha Fuerza Popular, que ha tenido contra las cuerdas a Kuczynski desde que comenzó su mandato en julio de 2016, le exigió hace unos días que renuncie para evitar ese proceso de destitución.

"Aquí lo que está pasando es un asalto al orden constitucional. Están tratando de hacer una vacancia 'express' (de la presidencia)", denunció Kuczynski, un exbanquero de Wall Street, quien debe acudir el jueves próximo al Parlamento a defenderse.

Publicidad

Una encuesta difundida este domingo mostró que el 57% de los peruanos estima que Kuczynski debe dejar el cargo, contra un 41% que señala que el mandatario debe finalizar su mandato de cinco años, hasta julio de 2021.

Odebrecht reveló que pagó casi cinco millones de dólares por asesoramiento a firmas vinculadas al mandatario entre 2004 y 2013. Aunque aclaró que fueron pagos realizados en forma legal y en los que no participó el presidente.

Publicidad

Del total, 782.000 dólares fueron a Westfield Capital, firma de Kuczynski, cuando se desempeñaba como ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Otros 4,05 millones fueron para First Capital, empresa de un exsocio.

Kuczynski descartó que haya existido conflicto de intereses, porque mientras él era ministro, todos los negocios los manejó su socio, el chileno Gerardo Sepúlveda.

"Sepúlveda dio un servicio financiero que le generó ingresos sobre todo a él y a Westfield que era el vehículo, le generó dividendos. Yo gané algo de dinero", confesó.

"Yo no he firmado un solo contrato ni he gestionado con el Estado un solo contrato. Son de asesoría financiera a empresas que estaban tratando de levantar fondos después de tener una concesión", aseguró.

Publicidad

Recordó que ha pedido el levantamiento de su secreto bancario y que está dispuesto a ser investigado por la Fiscalía y el Congreso.

Kuczynski podría ser el segundo presidente del Perú en el siglo XXI que es destituido por incapacidad moral por el Congreso. A fines de 2000 ocurrió con Alberto Fujimori, condenado por crímenes de corrupción y lesa humanidad.

Publicidad

Más sobre esta noticia: