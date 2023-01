¡No te metas con Aretha! Abuela se defendió de payasos ladrones con una patineta

Ella y su esposo estaban en el portal de su casa cuando los hombres se abalanzaron con un machete. La mujer los golpeó hasta vencerlos.

Los medios la han aclamado como heroína luego de que se defendiera de dos hombres que, vistiendo máscaras de payaso y machetes, intentaron atracarla.

Aretha Cardinal y Joseph Nelson, su esposo, conversaban en su camioneta afuera de su vivienda en Texas, Estados Unidos, cuando fueron agredidos.

"Estaba sentado aquí hablando con mi esposa y lo siguiente que sé es que levanto la vista y veo a alguien corriendo hacia mí con esa máscara blanca de payaso y un machete", dijo Nelson a la Policía.

"Él extendió su mano a través de la ventana, me puso el machete en la garganta de esta manera y yo pensé: 'amigo, en serio, ¿intentas robarme con un machete?'", añadió.

Después le dijo a su esposa, que estaba en el asiento de copiloto, que saliera a buscar un arma mientras él luchaba con el atacante.

Cardinal agarró la patineta de su nieto, que estaba en el patio delantero de la casa, y comenzó a golpear a los ladrones, hasta que lograron desarmarlos.

Después del ataque, la mujer relató a la prensa: "Fue realmente aterrador, pero era o somos nosotros o son ellos. Y no seríamos nosotros. No nos vas a robar dinero. No tenemos dinero”. Después agregó: “Mi esposo y yo los retuvimos, ya sabes, comenzamos a golpearlos hasta que llegaron las autoridades”.

Los ladrones identificados como José Lugo, de 35 años, y Luis Jiménez, de 32, fueron arrestados con cargo de robo agravado y están recluidos en la cárcel del condado de Galveston con una fianza de 100.000 dólares cada uno.