"No tenemos escopetas, nuestras armas son las tetas": pacífica marcha de mujeres en Venezuela

Vestidas de blanco, con flores y carteles que pedían "no más represión", las opositoras protestaron contra Maduro. Chavistas también salieron a las calles.

Aunque un cordón de militares y policías impidió el avance de la marcha, la viceministra Rosaura Navas, de la cartera de Interior y Justicia, se acercó hasta la barrera militar y escuchó las exigencias de las parlamentarias que encabezaban la movilización.

"La única solución a este conflicto es que permitan que los venezolanos voten (...) Queremos que se comprometan a cesar la represión", le dijo a Navas la legisladora Marialbert Barrios.

La viceministra escuchó a las diputadas unos minutos, recibió los carteles que condenan la "represión" y se retiró.

Varias mujeres mostraron los senos en señal de protesta. "No tenemos escopetas, nuestras armas son las tetas", gritaban a los militares.

“Es por sus hijos, no sea cobarde”: mujeres se enfrentan con flores a... A los minutos de que se retirara la viceministra, las opositoras también se fueron sin que se generaran incidentes.

"No vamos a dejar las calles hasta lograr la libertad de Venezuela. A los militares pedimos: no disparen contra el pueblo desarmado", expresó la dirigente María Corina Machado.

Manifestaciones similares fueron convocadas en otras ciudades, como San Cristóbal (oeste), donde miles se unieron.

Las protestas contra Maduro, que exigen elecciones generales como solución a la grave crisis política y económica, dejan 36 muertos y centenares de heridos y detenidos, según la Fiscalía.



"Justicia para terroristas"