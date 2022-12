“No tengo nada pequeño”: Donald Trump defiende el tamaño de su pene

El controvertido candidato a la presidencia de los EE. UU., Donald Trump, respondió a las insinuaciones sobre el tamaño de sus genitales hechas por uno de sus contendores en la carrera republicana.

“No tengo nada pequeño”, aseguró el magnate ante un comentario en tal sentido proferido por Marco Rubio, uno de sus principales contendores en la carrera republicana.

Previamente Rubio había comentado: “Él (Trump) siempre me llama ‘pequeño Marco’. Admiro que es más alto que yo. Él es como 6'2 pies (1,88 cms), por lo que no entiendo por qué sus manos son del tamaño de una persona que es 5'2" (1,50 cms)… ¿Saben lo que dicen de los que tienen pequeñas manos? No se puede confiar en ellos”.

La polémica declaración marca uno de los puntos más bajos en el debate presidencial en las toldas conservadoras. El avance de Donald Trump en la nominación republicana tiene en alerta a varios sectores del partido, que lo ven como una rueda suelta y fácil de vencer en una eventual elección con Hillary Clinton.