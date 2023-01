“No todos somos malas personas”: viacrucis de migrantes avanza hacia la frontera de EE. UU.

La caravana, integrada por más de 1.500 personas de Guatemala, Salvador y Honduras, cruza México a pie desde el 25 de marzo.

“Venimos haciendo un llamado de reflexión al pueblo mexicano, de que no todos los migrantes que venimos somos malas personas", sostiene Nelson Leonel Cazares, migrante hondureño.

Algunos reconocen que intentarán ingresar a los Estados Unidos, mientras que otros pedirán refugio en México.

El llamado viacrucis centroamericano provocó duras críticas de Donald Trump.

"Aunque suene ridículo, las leyes de nuestro país no nos permiten mandar fácilmente a los que cruzan nuestra frontera sur de vuelta al lugar del que proceden. Hace falta un procedimiento enorme. México y Canadá tienen duras leyes migratorias, pero las nuestras son un chiste de Obama", tuiteó Trump la noche del lunes.

Más temprano, el mandatario aseguró en otra serie de tuits que México "está haciendo una fortuna" con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"Con todo el dinero que hacen a costa de Estados Unidos yo espero que evitarán que esas personas ingresen a su propio territorio y al nuestro, por lo menos hasta que el Congreso cambie nuestras leyes migratorias", estimó.

Autoridades mexicanas han dicho que desmantelarán la caravana organizada por Pueblos Sin Fronteras y permitirán quedarse en su país a mujeres embarazas y personas en condición de discapacidad.

