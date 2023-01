Nobel de Paz de 1988 devolvió galardón en protesta por premio a Peter Handke

Christina Doctare rechazó que al escritor austríaco, señalado de apoyar el nacionalismo serbio y justificar sus crímenes, se le haya galardonado en Literatura.

Kosovo declaró el miércoles persona non grata a Peter Handke, flamante Premio Nobel de Literatura, un galardón que suscitó indignación en los Balcanes por su apoyo a Serbia.

El premio concedido el martes al escritor austríaco por la Academia sueca reavivó las heridas en la antigua Yugoslavia debido a su revisionismo en cuanto a los crímenes cometidos por las fuerzas serbias durante las guerras que acompañaron la desintegración de Yugoslavia.

Entre los que boicotearon la ceremonia en Estocolmo figuraban los embajadores de Kosovo, Bosnia, Croacia y Macedonia del Norte, todos ellos exmiembros de la federación yugoslava.

"Decidí hoy declarar que Peter Handke no es bienvenido en Kosovo. A partir de hoy, es una persona non grata. Negar los crímenes y apoyar a los criminales es un crimen terrible", escribió el ministro kosovar de Relaciones Exteriores, Behgjet Pacolli, en Facebook.

Peter Handke fue especialmente criticado cuando asistió al funeral de Slobodan Milosevic, que murió en 2006 mientras esperaba su juicio por genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad.

El escritor austríaco no tiene muchos amigos entre los albaneses mayoritarios en Kosovo, donde la guerra de independencia contra Belgrado, en 1998-1999, causó 13.000 muertos.

Sin embargo, visitó varias veces la pequeña aldea de Velika Hoca, una de las decenas de enclaves serbios dispersos en la antigua provincia de Belgrado.

El escritor donó casi 100.000 euros al pueblo de 500 habitantes, que visitó por última vez en 2014.