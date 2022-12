Noche de terror en Londres: dos atentados dejan muertos, heridos y máxima alerta

Una furgoneta atropelló a peatones en el London Bridge y en Borough Market se registraron varios ataques con cuchillo.

"Puedo confirmar que el terrible incidente de Londres está siendo tratado como un potencial atentado terrorista", dijo la primera ministra británica, Theresa May, al expresar su solidaridad "con los que están atrapados en estos hechos horribles".

"Los incidentes en London Bridge y Borough Market fueron declarados incidentes terroristas", indicó, por su parte, la policía.

ASÍ FUERON LOS ATENTADOS

Era un sábado por la noche como cualquier otro, cuando a eso de las 10:00 p.m., Londres se sumió en el terror.

Las estaciones de metro y las calles aledañas a las dos zonas de los atentados fueron cerradas, muchas personas quedaron encerradas en los locales y por la zona sonaban sin parar las sirenas de policía y ambulancias.

Así, pues, la noche en estos dos lugares muy turísticos del centro de la capital británica pasó de un ambiente festivo a una atmósfera de pesadilla.

Una furgoneta blanca embistió a la multitud en London Bridge dejando varios heridos, un episodio que recordó atentados ocurridos en Europa en los últimos meses.

"Vi una camioneta avanzando en zigzag intentando alcanzar al máximo número de personas. La gente trataba de escapar a la trayectoria del vehículo. Entonces intenté ayudar a los heridos, que eran esencialmente jóvenes", contó a la BBC un testigo identificado como Alessandro.

Se trata de "un atentado terrorista", aseguró Dee, una joven de 26 años, que vive en Londres pero no es británica.

"Una camioneta chocó contra las vallas del London Bridge, y luego había un tipo con un cuchillo, bajó las escaleras y entró en un bar. Es un bar francés. No entró en el bar, estaba en la terraza", explicó, sin querer dar su apellido o nacionalidad.

Varios testigos aseguraron que había uno o varios hombres armados con cuchillos que bajaron de la furgoneta para apuñalar a las personas que pasaban.

Poco después, la policía confirmó que estaba respondiendo a las informaciones de que caminantes habían sido agredidos a cuchillo en Borough Market, el conocido centro situado cerca del puente, en la orilla sur de Londres.

A SANGRE FRÍA

"Los agentes respondieron entonces a avisos de acuchillamientos en el Borough Market", en el extremo sur del puente. "Policías armados respondieron y hubo disparos", informaron las autoridades.

Los vídeos publicados en las redes sociales muestran a la policía entrando en los bares y los restaurantes para ordenar a la gente que se escondiera debajo de las mesas.

"Vine a ver que pasaba y me encontré con un chef que tenía sangre en el hombro. Estaba en estado de 'shock'. Me dijo que tres personas lo habían atacado en su restaurante con cuchillos y con machetes", dijo Gerard Kavanar, un residente de la zona de 46 años.

Scotland Yard también informó de que había un tercer incidente en Vauxhall, en el sur de la capital, pero después aclaró que no estaba relacionado.

La periodista de la BBC, Holly Jones, que estaba en el puente en el momento del incidente, indicó que vio una camioneta conducida por un hombre que viajaba a "unos 80 kilómetros por hora".

Un barco de la policía con el faro giratorio alumbrado, se quedó apostado a 100 metros del puente. Dos helicópteros sobrevolaban el área, que estaba acordonada.

Una periodista de la cadena BBC, Holly Jones, que estaba en el puente en el momento del incidente, dijo que era una furgoneta, que la conducía un hombre y que "probablemente viajaba a unas 50 millas (80 kilómetros) por hora".

La comunicadora afirmó que vio a un hombre, con el torso desnudo, que fue esposado y arrestado por la policía.