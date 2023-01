“¡Nos cansamos ya de pasar hambre!”: trabajadores marchan contra Gobierno Maduro

A la protesta de médicos y enfermeras, que cumple 54 días, se sumaron empleados de PDVSA y de electricidad de Caracas. Autoridades bloquearon la manifestación.

Los trabajadores del sector salud de Venezuela intentaron dirigirse desde el hospital J.M. de los Ríos en Caracas hacia el Palacio de Miraflores (sede del Gobierno) para exigir mejoras salariales y dotación de materiales y medicinas.

La movilización, encabezada por un niño en silla de ruedas (paciente de ese centro de salud) acompañado con su madre, fue retenida a pocos metros de su salida por decenas de policías que custodiaban la ruta planeada por los manifestantes, unos tres kilómetros de recorrido.

El médico Carlos Prósperi informó, megáfono en mano, que un alto funcionario del Ministerio de Salud acudió hasta el lugar y les propuso que designaran una comisión de cinco personas que se trasladara hasta la Vicepresidencia para conversar sobre los requerimientos.

Sin embargo, esta idea fue rechazada a gritos por el cúmulo de manifestantes que han decidido resistir bajo el sol hasta que personalmente se dirijan altos representantes de la cartera sanitaria y del Gobierno a recibir el documento que pensaban entregar en Miraflores.

Con consignas como "¿cuál, cuál, cuál revolución? Si en los hospitales no tenemos ni algodón", decenas de manifestantes rechazan las políticas gubernamentales que, consideran, no responden a las necesidades sanitarias la población que debe enfrentar además la severa crisis económica.

Los trabajadores insisten en que quieren "salarios dignos" que al menos permitan cubrir la canasta básica alimentaria, que en junio alcanzó los 654.214.674,03 bolívares, 2.629,64 o 163,15 dólares, según la tasa de cambio que se utilice.

Enfermos, médicos y pacientes participaron este miércoles en protestas similares que se registraron en los estados Lara (oeste), Bolívar (sur), Carabobo (centro) y Zulia (oeste).

Trabajadores de otras instituciones públicas también han acompañado estas protestas.

Venezuela, el país con mayores reservas petroleras en el mundo, atraviesa una grave crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos, medicinas, repuestos de maquinarias y vehículos y hasta dinero en efectivo.

Por ello, distintos gremios llevan más de 50 días en paro, como medida de protesta por el deterioro en las condiciones de trabajo y la pérdida del poder adquisitivo, que se reduce cada día con la hiperinflación nacional que según estimaciones del Fondo Monetario Internacional cerrará el año en 1.000.000%.

