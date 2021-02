“Nos estamos muriendo”: llamada al 911 de inmigrante atrapado en camión cisterna con 80 personas más

Una llamada al servicio de emergencias de Bexar, Estados Unidos , puso en alerta a las autoridades, ya que un inmigrante aseguraba estar atrapado dentro de un camión cisterna junto con otras 80 personas.

La desgarradora llamada fue realizada el pasado 8 de febrero. Un hombre indicaba que estaban luchando por respirar en el camión en el que viajaban.

“No vemos nada. Estamos dentro una pipa (camión cisterna). Dios, no tenemos oxígeno. Somos como ochenta personas. El camión está parado. Se me hace que (estamos) al lado de la carretera porque se escuchan los carros”, le dijo el inmigrante a la operadora de emergencias.

Por medio de cámaras de vigilancia, las autoridades lograron dar con la ubicación del camión. De acuerdo con un comunicado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas una persona fue detenida y podría ser acusado por el delito de tráfico humano.

Las autoridades de Texas , por ahora, no han informado si conocen el paradero o el estado de salud de los inmigrantes. Se trata de una “investigación en curso”.