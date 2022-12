“Nos quieren quitar la libertad”: habla violinista venezolano que conmueve al mundo

Willy Arteaga, cuya imagen en medio de las protestas en Caracas fue noticia internacional, dijo que el violín es la única arma que posee.

“No tengo piedras, no tengo bombas, no tengo nada, lo único que tengo es un instrumento que tengo que utilizar a favor de estas personas que no tienen libertad”, declaró en entrevista con Blu Radio.

“La gente que estaba en la marcha comenzó a motivarse más cuando escuchaban la música y eso para mí fue grandioso”, dijo el músico que interpretó el himno nacional venezolano y una canción del folclor llanero.

Sobre su acto, afirmó que fue espontáneo y que con ello quiso homenajear a un joven integrante del sistema nacional de orquestas que murió durante las protestas.

“Armando Cañizares perdió su vida por su país, dándola en las calles. Pagó un precio muy alto. Nosotros como artistas no solo debemos seguir su ejemplo sino hacerlo antes de que sea demasiado tarde”, declaró el joven de 23 años.



“No estaba tocando el violín ahí para que se me escuchara. Era una comunión con los venezolanos, una ayuda de parte y parte”, agregó.

Polémica por Constituyente

Las protestas de este martes dejaron más de 100 heridos. Según denuncias, miembros de la Guardia Nacional atacaron a periodistas gráficos y borraron algunas imágenes que tenían en sus cámaras.

Las manifestaciones rechazan la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente formulada por Nicolás Maduro como salida a la crisis política y económica que vive el país.

“No es Constituyente sino prostituyente”, dijo al respecto el parlamentario y expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Henry Ramos Allup.

"Es una farsa, una estafa, un truco para perpetuarse en el poder. El voto es la única salida a este desastre", declaró por su parte Julio Borges, presidente del Parlamento.

En Miraflores, el ministro de Educación, Elías Jaua, delegado por Maduro para impulsar la Constituyente, pidió a la MUD aceptar un diálogo, a la vez que descartó la posibilidad de consultar en referendo la convocatoria, como se hizo en 1999 cuando se redactó la actual Constitución.

Maduro criticó la ausencia de la MUD a la cita. "¿Cómo le decimos a que un presidente convoque a los líderes de la oposición y ellos digan 'no vamos' y salgan a quemar el este de Caracas? (...) ¿Política? ¿Democracia? ¿Eso cómo se llama? Fascismo", dijo el gobernante.

La ola de protestas deja ya 36 muertos, cientos de heridos y detenidos, desde que inició hace casi 40 días, sin que hasta ahora los opositores hayan podido llegar al centro de Caracas, repelidos y dispersados por los gases.