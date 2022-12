Novia de George Zimmerman lo acusa de intentar asfixiarla

La audiencia se realizó por cargos de agresión con agravantes, violencia y daño doloso.

La fiscal asistente Lymary Muñoz dijo que la mujer, Samantha Scheibe, temía por su vida porque Zimmerman habló de suicidio y dijo que "no tenía nada que perder". Los defensores públicos del acusado dijeron después de la audiencia que no parecía tener actitud suicida.

El juez Frederic Schott fijó fianza de 9.000 dólares y ordenó que Zimmerman se mantenga alejado de la casa de Scheibe, que use un dispositivo de rastreo para controlar sus movimientos y se abstenga de todo contacto con ella. Agregó que no puede poseer armas ni municiones ni viajar fuera de la Florida.

Zimmerman fue acusado de agresión con agravantes, cargo que conlleva una pena de hasta cinco años de prisión. Se fijó audiencia de lectura de cargos para el 7 de enero.

Schott afirmó que los problemas de Zimmerman con la ley en el pasado no habían incidido en las condiciones que imponía. Zimmerman, el exvigilante voluntario de 30 años, fue absuelto de todos los cargos por la muerte a tiros en 2012 del adolescente negro desarmado Trayvon Martin, en un caso que concitó atención mundial.

Zimmerman apareció con uniforme de la prisión y esposado durante la audiencia y solamente habló para responder sí o no al juez.

Los abogados de la defensa dijeron que preveían que saldría de la cárcel el miércoles y que confiaban en que será absuelto.

El defensor público Jeff Dowdy afirmó que la familia del acusado le ha dado su apoyo. "Creo que sería difícil para George Zimmerman conseguir un empleo en el centro de la Florida", comentó.

Dowdy y otro defensor público, Daniel Megaro, dijo que Zimmerman no se veía con tendencias suicidas pese a lo que dijo la fiscal. "No parece constituir un peligro para él o para nadie más", afirmó.

En el reciente episodio, tanto Zimmerman como Scheibe llamaron al número de emergencia de la policía, 911, para dar diferentes versiones de un altercado.

La mujer lo acusó de haberle apuntado con una pistola, haber roto una mesa de café y de empujarla fuera de la casa. Zimmerman negó en su llamado haberle apuntado con un arma y dijo que ella fue quien rompió la mesita.

Scheibe dijo a los policías que el incidente comenzó con una discusión y que le pidió a Zimmerman que saliera de la casa.

Agregó que él empezó a empacar sus pertenencias, entre ellas una escopeta y un fusil, pero que se enojó y extrajo el arma y que la empujó fuera de la casa. Momento después, Zimmerman llamó a la policía para dar su versión y dijo que su novia estaba enfurecida.