Nueva crisis de temblores de Ángela Merkel en acto público aumenta preocupación sobre su salud

El más reciente incidente se produjo cuando recibía al primer ministro finlandés. La canciller alemana asegura que se encuentra muy bien.



Se trata de la tercera crisis de espasmos, por ahora sin explicación, en menos de un mes y los medios alemanes cuestionan la salud de la canciller.



Merkel, en el poder desde hace 14 años, apareció algo más de una hora después sonriente ante la prensa y se mostró tranquilizadora. "Estoy muy bien. No hay que preocuparse", declaró.



Aseguró que todavía se estaba recuperando psicológicamente de un primer impactante episodio de espasmos, ocurrido el 18 de junio durante una ceremonia con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en la cancillería.



"Hay avances y debo vivir con ello durante un tiempo", añadió.



Tras una segunda crisis nueve días después, fuentes gubernamentales explicaron que no se trataba de un problema médico, sino que reaccionó con ansiedad al recordar los primeros temblores del 18 de junio.Vestida con una chaqueta azul, Angela Merkel permanecía de pie junto a su homólogo finlandés mientras sonaban los himnos oficiales de ambos países cuando comenzó a temblar de forma muy visible.

Sus brazos, su busto y sus piernas se vieron presa de pequeñas sacudidas, hasta que la canciller volvió a caminar después de los himnos.

Después continuó con su agenda prevista, con una reunión con Antti Rinne y después con una rueda de prensa conjunta.

Sus temblores fueron en cambio menos intensos que la primera vez, en presencia del presidente ucraniano. En aquel momento lo achacó a una deshidratación relacionada con el intenso calor que hacía en Berlín.

El miércoles las temperaturas en Berlín, suaves para la época estival, descartaban un incidente vinculado al calor.

La dirigente sufrió otra serie de espasmos el 27 de junio durante una ceremonia oficial por la toma de posesión de la nueva ministra de Justicia en Berlín.

Merkel asistió, sin embargo, como estaba previsto a la cumbre del G20 en Osaka, en Japón. Durante su viaje, no indicó si había consultado a un médico.

"Surgen interrogantes sobre su salud", dijo el diario Bild, el más leído de Alemania, en un artículo titulado "Preocupación por la canciller".

Merkel señaló que comprendía la incertidumbre de los periodistas. "Pero no tengo nada especial que decir. Estoy bien", añadió.

En el poder desde 2005, Merkel, al frente de una inestable coalición, se retirará de la política al término de su mandato, en 2021.

La jefa del gobierno va todavía acompañada de un médico y de un auxiliar médico del ministro de Relaciones Exteriores cuando viaja a cumbres internacionales o realiza visitas de Estado.

La canciller sufrió una fractura del anillo pélvico en 2013 después de caerse practicando esquí de fondo y escondió durante semanas el dolor, antes de anunciar el problema y reducir drásticamente su agenda.