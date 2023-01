Nueva falla de seguridad en Facebook afecta 50 millones de cuentas

El propio Mark Zuckerberg, fundador de la red social, confirmó el problema y aseguró que fue reparado el jueves en la noche.

Unos 50 millones de cuentas de Facebook fueron pirateadas debido a una falla de seguridad, reveló el viernes la red social cuya imagen y finanzas ya están lastradas por varias polémicas, en especial relacionadas con la protección de datos personales.

El nuevo error generó pérdidas en el mercado bursátil para la red de 2.200 millones de usuarios. La acción de Facebook retrocedió en Wall Street y terminó con una caída de 2,59%, a 164,46 dólares.

"La falla fue reparada ayer (jueves) a la noche", afirmó el viernes el fundador y jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, quien participó en una conferencia de prensa telefónica con periodistas para explicar la situación.

"No sabemos si las cuentas han sido utilizadas malintencionadamente", explicó, pero sostuvo que las investigaciones están en pleno desarrollo.

"Es un problema muy serio", subrayó varias veces Zuckerberg, quien ha sido fuertemente criticado los últimos meses por reaccionar con lentitud durante crisis anteriores.

Según Facebook, "casi 50 millones de cuentas se vieron directamente afectadas", es decir que los hackers pudieron acceder a su información que figura en sus perfiles (nombres, sexo, ciudad...) al piratear la herramienta ‘Ver como’, que permite ver el propio perfil como si uno fuera otro usuario.

Disculpas

Zuckerberg explicó que la falla fue descubierta el martes, después de que los equipos técnicos del grupo notaron un "pico de actividad" en las conexiones.

"Un atacante ha explotado una vulnerabilidad técnica para robar herramientas de acceso que le permiten ingresar en la cuenta de Facebook de aproximadamente 50 millones de cuentas", indicó.

Estas herramientas (tokens en inglés) permiten a los usuarios reconectarse automáticamente a sus cuentas.

De acuerdo con lo que Facebook sabe hasta ahora, los piratas informáticos pudieron acceder a los datos de los perfiles, pero sin saber lo que habían hecho o iban a hacer.

La compañía precisó que "trabaja" con la agencia policial federal estadounidense FBI para resolver el asunto.

Los hackers "han podido utilizar la cuenta como si ellos fueran los titulares", reveló en la conferencia telefónica Guy Rosen, otro alto directivo del grupo.

"Lo lamentamos", agregó al admitir que desconocen quienes llevaron a cabo la intromisión.

Hasta este momento, de acuerdo con las comprobaciones hechas por la propia red social, los atacantes aparentemente no utilizaron esta falla de seguridad para publicar en las cuentas pirateadas ni acceder a los mensajes privados, pero se continúa investigando los alcances del acto.

Facebook indicó igualmente que las contraseñas no estuvieron comprometidas ni tampoco los datos de las tarjetas de crédito.

Por ahora, Facebook ha suspendido la función ‘Ver como’ hasta nuevo aviso y ha desconectado los 50 millones de cuentas pirateadas, lo que obliga a sus propietarios a tener que "iniciar sesión" nuevamente.

Facebook ha extendido esta medida "por precaución" a 40 millones de cuentas adicionales en las que constataron que la función ‘Ver como’ se ha utilizado recientemente.

Esta operación de piratería "muestra una vez más que estamos en una carrera armamentista" con "ataques constantes" destinados a "robar información", dijo Zuckerberg, quien aseguró que el grupo debe siempre ser "más proactivo" enfrentando amenazas.

Confianza en baja

Se trata de un nuevo revés para la mayor red social del mundo, que ha ido acumulando críticas y polémicas en los últimos dos años.

Rohit Chopra, de la Agencia Reguladora del Comercio de Estados Unidos (FTC), pidió "soluciones" a través de su cuenta de Twitter.

"Es demasiado", reaccionó el grupo de defensa de derechos digitales Fight for the Future, exhortando al Congreso a legislar.

La confianza de los usuarios de la red está siendo puesta a prueba desde hace meses por varios escándalos, y Facebook está experimentando la peor crisis de su joven historia.

La red, creada en 2004, ha sido criticada por haber servido como plataforma para la manipulación política, especialmente durante la campaña presidencial estadounidense en 2016, o por dejar que se filtraran inadvertidamente los datos de decenas de millones de usuarios a la firma británica Cambridge Analytica.

A pesar de las repetidas disculpas de su máximo directivo, incluso frente al Congreso de Estados Unidos -donde se vio obligado a comparecer-, la imagen de Facebook se ha visto duramente empañada.

Pero mientras los escándalos durante mucho tiempo no lograron minar sus finanzas, el gigante sufrió un golpe bursátil repentino en julio tras anunciar una facturación trimestral y una cantidad de usuarios inferiores a las expectativas del mercado.