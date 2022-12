Nueva jornada de protestas en Venezuela para rechazar llamado a asamblea constituyente

Marchas llegarán al Ministerio de Educación, donde el ministro Elías Jaua preside comisión designada por Maduro. Desde el extranjero también se unirán.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se encamina a tramitar una reforma a la Constitución, a pesar de que sus adversarios rechazaron participar en el proceso que convocó en medio de protestas que dejan 36 muertos en poco más de un mes.

Aunque varios líderes habían expresado su repudio a la Asamblea Constituyente "popular" de Maduro, la coalición de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) formalizó el domingo que no participará.

"No podemos ir a un proceso fraudulento (...) Aquí hay una Constitución y el gobierno no puede derogarla por un acto de fuerza", dijo el excandidato presidencial Henrique Capriles en rueda de prensa junto con dirigentes de la MUD.

Capriles descartó que la oposición vaya a asistir a una reunión sobre el proceso el lunes en el palacio presidencial de Miraflores, a la que fue invitada por Elías Jaua, presidente de una comisión presidencial que impulsa la Constituyente.

En su lugar, los opositores intentarán marchar hasta la sede del Ministerio de Educación -cuyo titular es Jaua-, en el centro de Caracas, para explicar por qué se margina.

Maduro aseguró este domingo que no tenía otra opción que convocar la Constituyente para enfrentar una supuesta "insurgencia armada" de la oposición para derrocarlo.

"Hay dos vías: paz o fascismo(...), Constituyente o golpe, Constituyente o intervencionismo", afirmó el mandatario en una llamada telefónica a la comisión presidencial que este domingo discutió su propuesta.

La MUD rechaza que Maduro pretenda elegir a la mitad de los 500 asambleístas que reformarán la Carta Magna por votación de sectores que, asegura, controla el gobierno, mientras el resto se escogería en comicios municipales.

Capriles aseguró que Maduro -cuya gestión rechazan siete de cada 10 venezolanos, según encuestas- busca eludir unas elecciones generales, principal exigencia de las protestas opositoras iniciadas el 1 de abril.

"Las elecciones sectoriales no existen en la Constitución", sentenció.

El presidente, sin embargo, afirmó que elegir asambleístas por sectores sociales "rompe los esquemas de la democracia formal, burguesa".

No dejar el camino libre

La oposición anunció este domingo que mantendrá una intensa jornada de protestas para exigir los comicios y el cese a la "represión" contra sus manifestaciones, que también dejan centenares de heridos y detenidos.

Incluso el opositor preso, Leopoldo López, pidió en esta jornada mantener la "firmeza" en las calles, según su esposa Lilia Tintori, que pudo verlo tras 35 días de castigo sin visitas.

El diputado Stalin González dijo que el martes realizarán asambleas ciudadanas para explicar los "vicios" de la Constituyente.

"El miércoles marcharemos al Tribunal Supremo de Justicia (...) en todo el país, el jueves la MUD explicará la hoja de ruta y el viernes será la marcha de los abuelos hasta la Defensoría", detalló.

Ninguna de las protestas opositoras ha logrado llegar al centro de la capital, donde están sedes de los poderes públicos.

Este domingo, la comisión encabezada por Jaua se reunió con jóvenes, mujeres e intelectuales, todos afines al gobierno.

Jaua dijo que espera que la oposición se incorpore el lunes al debate.

Analistas como Luis Salamanca advierten sobre el riesgo de que la oposición le deje el camino despejado al gobierno para cambiar la Constitución.

"Al gobierno no le va a importar que la oposición no participe (...). Maduro podría incluso cambiar el modelo del Estado para perpetuarse en el poder", señaló Salamanca.

Por ello, sostuvo, "la oposición debe evaluar su participación, las bases comiciales del proceso que no han salido. No hay que dejar el espacio libre, esta puede ser la última elección que haya en Venezuela", dijo.

La propuesta de Constituyente, que avanza desde el pasado martes en el Poder Electoral, también ha generado rechazo internacional.

México, España, Estados Unidos y Brasil han dicho que un proceso para modificar la Constitución requiere del sufragio universal.

Mientras, Chile consideró que la iniciativa agrava la crisis política, y Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), la calificó de "fraudulenta".

Música como arma

Entretanto, las presiones de calle contra Maduro continuaron este domingo a cargo un millar de músicos y artistas que marcharon en Caracas en rechazo a las muertes que dejan las protestas.

Lo hicieron cantando, tocando tambores, gaitas, violines y cuatros (pequeñas guitarras de cuatro cuerdas), en compañía de algunos diputados.

"La música es mi único armamento", decía el escudo de cartón que un manifestante llevaba en una mano; en la otra sostenía una guitarra.

"Queremos hacer valer los valores de los músicos; no somos terroristas. Nos están matando. Estamos con el pueblo, unidos, y queremos salir del presidente que tenemos, aquí no hay medicinas ni comida", dijo Anyibel Trejo, de 18 años, mientras tocaba la viola en la marcha.