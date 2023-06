Nueva ley brinda mayores protecciones laborales a mujeres embarazadas en Estados Unidos

En Estados Unidos, las mujeres embarazadas que trabajan celebraron una nueva ley que les brinda más protecciones laborales, por ejemplo, tiempo libre para acudir a citas médicas y jornadas menos extensas.

Se trata de la ley de equidad para las trabajadoras embarazadas y busca que millones de mujeres en estado de gestación, que trabajan en todo el país, tengan derecho legal a descansos más largos, jornadas más cortas y tiempo libre para recuperarse del parto.

“Esta la ley es muy importante y hemos estado trabajando más de 10 años para que se apruebe”, indicó Xóchitl Oseguera, vicepresidenta de Mamás con Poder.

Por otro lado, Rachel Estrada, una ciudadana latinoamericana, destacó que el hecho es un logro importante para las mujeres embarazadas.

“Tendrían más tiempo para ellas, para su bebé, podrían ir a citas médicas”, anotó.

La nueva normativa obliga a las empresas con un mínimo de 15 empleados a proporcionar ajustes razonables para las trabajadoras que estén esperando bebé, esto incluye tiempo libre para recuperarse del parto, por pérdida del embarazo y depresión postparto, así como la redesignación de actividades laborales por unas que sean menos extenuantes y que eviten la exposición a compuestos peligrosos para el estado de gestación.

“Creo que sería lo justo, o lo necesario, no extender horas ni jornadas, para que las mujeres podamos dedicarnos tiempo y no salir afectadas o no tener consecuencias durante el proceso del embarazo”, dijo Érika Palacios, vendedora latinoamericana que habita en los Estados Unidos.

Activistas señalan que, aunque se trata de un importante paso a favor de las mujeres trabajadoras, aún hace falta mucho por hacer.

“No hay licencias de maternidad, hemos estado luchando porque se apruebe una ley de licencias de enfermedad y de maternidad para que las mamás que tengan bebés puedan cuidar a sus hijos”, agregó Xóchitl Oseguera.

Se estima que alrededor de tres millones de mujeres podrán beneficiarse cada año de los cambios que supone esta nueva ley.