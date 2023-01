Nueva York celebró con el tradicional desfile de Macy’s el Día de Acción de Gracias

Aunque los fuertes vientos vaticinaban que quizás no se podrían elevar los globos, al final se pudieron apreciar en todo su esplendor.

“Hola astronauta Snoopy, ¡estamos listos para despegar!". Con este mensaje en Twitter, la Policía de Nueva York dio luz verde al tradicional desfile de enormes globos que por Acción de Gracias organiza la cadena comercial Macy's, y que este año estaba amenazado por el fuerte viento.

Miles de personas -se esperaban unos 3,5 millones- llenaron la aceras de Manhattan, entre la calle 77 en Central Park hasta la 34, en lo que es el 93º desfile anual de Thanksgiving.

Esta es una tradición pensada en los más pequeños y que se centra en el desfile de 16 enormes globos caracterizados por los personajes más populares de cómics y series de dibujos animados, como Bob Esponja, Snoopy -es el más veterano con 40 apariciones-, Olaf de Frozen o el conocido Smokey Bear.

El desfile, muy concurrido, lo completaron 26 carrozas, 1.200 bailarines y portadores de los inflables, más de 1.000 payasos y 11 bandas de música.

Este año, las previsiones meteorológicas hacían temer lo peor, puesto que anunciaban fuertes vientos que podían evitar el vuelo de los globos.

Nueva York tiene una estricta regulación de vuelo para estos globos desde 1997, cuando un inflable barrido por el viento se topó con una farola, provocando lesiones a varias personas, incluida una mujer que estuvo en coma casi un mes

Maniobrar un enorme globo lleno de helio por la ruta del desfile de cerca de 3,5 kilómetros puede ser un desafío incluso en las mejores condiciones. El más grande de los globos mide unos 18 metros de altura.

De acuerdo con las regulaciones de la ciudad, los globos no pueden volar si hay vientos sostenidos por encima de 37 kilómetros por hora o si las ráfagas superan los 54 kilómetros por hora.

El tradicional desfile del Día de Acción de Gracias es una costumbre que se remonta a 1924 y que, una vez más, estuvo rodeado de especiales medidas de seguridad.

Desde que comenzó este desfile del Día de Acción de Gracias, solo quedó interrumpido entre 1942 y 1945 por la II Guerra Mundial. Aunque en los primeros años llegaron a participar animales del zoológico de la ciudad, la costumbre de los globos comenzó en 1927.

En 1971, un Día de Acción de Gracias frío, húmedo y ventoso se tuvieron que mantener los globos gigantes a ras tierra y, aún así, decenas de miles de niños vieron encantados el desfile, según recuerdan medios locales.

Muchas televisiones han conectado con el evento -algunas hicieron notar la gran participación de los latinos-, con actuaciones musicales de Celine Dion, Black Eyed Peas, Billy Porter, Jimmy Fallon e Idina Menzel & The Roots, así como de personajes de Plaza Sésamo. La presencia de un Santa Claus o Papá Noel ya adivinaba cuál será la próxima festividad.