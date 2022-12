Nueva Zelanda emite alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7,8

Nueva Zelanda emitió el lunes una alerta de tsunami en zonas de la costa sur del país, tras producirse en torno a la medianoche un poderoso terremoto de magnitud 7,4 cerca de Christchurch, la mayor ciudad de la Isla del Sur.

"Un tsunami es posible," indicó el servicio de Defensa civil en un comunicado, en el que se indica que la primera actividad podría no ser "significativa", pero que debería durar varias horas.

El sismo fue de magnitud 7,4, según el Instituto de geología estadounidense (USGS).

El temblor ocurrió a las 23H00 locales (10H00 GMT) a unos 90 kilómetros de la ciudad de Christchurch, en la isla del Sur, donde un sismo de magnitud 6,3 causó 185 muertos en febrero de 2011.

Hasta el momento se han conocido dos víctimas mortales.

El sitio del gobierno de Nueva Zelanda, GeoNet, afirmó que el sismo fue "ampliamente sentido" en el país y advirtió a la población sobre probables réplicas.

"Estábamos dormidos y nos despertamos sintiendo que temblaba la casa", declaró Tamsin Edensor, madre de dos niños en Christchurch.

"Siguió el vaivén, intensificándose", agregó tras indicar que el sismo duró "mucho".

Agregó que no hay daños en su calle y que la corriente eléctrica no se cortó. "Sentimos réplicas por ahora y vamos a hacer reservas de agua por precaución".

En septiembre, un pequeño tsunami alcanzó las costas orientales de Nueva Zelanda tras un fuerte sismo en el mar que no causó víctimas ni daños.

Nueva Zelanda está en el límite de las placas tectónicas de Australia y del Pacífico, zona que pertenece al "cinturón de fuego" del Pacífico, donde se registran cada año hasta 15.000 sismos.

Usuarios de redes sociales registraron en video los momentos de emergencia



Advertisement

Así se vivió el sismo en Nueva Zelanda--> RT @ARnews1936: New Zealand Earthquake, From Wellington pic.twitter.com/HsZqPcpcm1 — Webcams de México (@webcamsdemexico) November 13, 2016