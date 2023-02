Nueve días después del terremoto en Turquía encuentran vivas a cinco personas más entre las ruinas

Cinco personas fueron rescatadas con este miércoles 15 de febrero, nueve días después de estar atrapadas entre los escombros del terremoto en Turquía que ha dejado por lo menos 40.000 muertos en este país y en Siria.

El último rescate tuvo lugar en Antioquía, una de las ciudades con mayor nivel de destrucción, donde los equipos sacaron con vida a una mujer y a sus dos hijos pequeños del concreto, tras 228 horas atrapados.

Solo una hora antes, los rescatistas pudieron sacar viva a una mujer de 74 años, Cemile Kekeç, en la ciudad de Kahramanmaras, cercana al epicentro del sismo.

En la misma ciudad, una mujer de 42 años, Melike Imamoglu, fue descubierta en un edificio derrumbado, después de que los equipos de búsqueda escucharan sus llamadas de socorro.

Publicidad

Según declaró un miembro del equipo de rescate al diario Hürriyet, la sobreviviente del terremoto en Turquía no solo estaba sana y salva tras 222 horas atrapada entre los cascotes, sino incluso "mejor que los que estaban fuera", algo inexplicable, aseguró.

Estos cinco rescates casi milagrosos se añaden al de otra mujer, Fatma Güngör, de 77 años, que fue salvada poco antes de la medianoche pasada en la ciudad de Adiyaman.

Las bajas temperaturas, que han estado cercanas a cero grados en toda la región afectada, o incluso inferiores, pueden en ciertas circunstancias facilitar la supervivencia de las personas atrapadas, según han explicado expertos del equipo de bomberos de Madrid, que participó durante varios días en los rescates.

Publicidad

Los cascotes de hormigón protegen contra el frío extremo y al no hacer calor, el cuerpo no suda y no se deshidrata de la misma forma como lo haría en verano, cuando las posibilidades de supervivencia serían de apenas dos o tres días, explicaron.

La cifra de fallecidos por el terremoto en Turquía supera ya los 35.000 en ese país y los 5.000 en Siria, pero se teme que aún puede subir mucho más, cuando empiecen a retirarse los escombros.



Edificios de Turquía

Unos 50.000 edificios en el sureste de Turquía han sufrido daños graves por los dos terremotos del pasado 6 de febrero, por lo que deben ser derribados de inmediato, estima el Ministerio de Urbanismo turco.

Más de 7.000 expertos están investigando los daños en las 10 provincias afectadas y han examinado ya 387.000 inmuebles que suman 1,8 millones de viviendas u oficinas, señala un comunicado de la entidad.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que el 98% de los edificios que han colapsado se construyeron antes de 1999, aunque desde el Colegio de Arquitectos se ha indicado que fue él mismo quien ordenó regularizar decenas de miles de construcciones erigidas sin licencia como parte de su estrategia para las elecciones de 2018.

Publicidad

Más de 50.000 edificios están o bien ya derrumbados o deben derribarse de forma urgente, mientras que otras 11.000 construcciones tienen daños moderados, 99.000 perjuicios leves y 180.000 no tienen daños, detalla el comunicado.

Los 50.000 edificios gravemente dañados suman 225.000 unidades habitacionales, es decir viviendas u oficinas, agrega.

Las provincias más afectadas son Gaziantep y Hatay, con casi 12.000 edificios gravemente dañados cada una, seguidas de cerca por Kahramanmaras, donde se halla el epicentro, con casi 11.000 edificios destruidos.

Publicidad

El ministro del Interior, Süleyman Soylu, prometió que ningún lugar se iba a limpiar de escombros sin antes tomarse muestras de los cascotes para determinar la calidad del hormigón o la estructura y poder depurar responsabilidades en el futuro por posibles fallos en la construcción.

Al mismo tiempo se han enviado 200.000 tiendas de campaña a las zonas afectadas y se trasladarán otras 100.000, mientras que también se están buscando emplazamientos para establecer núcleos de casas prefabricadas.

Agregó que se han identificado de momento 335.000 familias supervivientes del terremoto a las que se les transferirá como ayuda primeriza una suma de 10.000 liras (unos 500 euros, equivalente al actual salario mínimo en Turquía).

Soylu estimó que se trata aproximadamente de un tercio de las familias afectadas y subrayó que continúa la labor de identificación para entregar estas ayudas.

Publicidad

Otras noticias: