Nuevo director de Charlie Hebdo renuncia a dibujar a Mahoma

El dibujante Luz, nuevo responsable de la revista satírica francesa "Charlie Hebdo" que fue mortalmente atacada por yihadistas el pasado enero, aseguró este miércoles que no volverá a dibujar al profeta Mahoma.

"No volveré a dibujar más al personaje de Mahoma, ya no me interesa", declaró en una entrevista que publica la revista "Les Inrockuptibles".

Luz es el autor de la célebre portada con la que "Charlie Hebdo" regresó a los kioscos tras el atentado de enero, en la que el profeta lloraba bajo un titular que rezaba: "Todo está perdonado".