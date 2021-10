Nuevo enfoque de la Casa Blanca para política antidrogas en Colombia: ¿qué opinan expertos?

El anuncio del nuevo enfoque en la política antidrogas en Colombia , anunciado por la Casa Blanca, fue destacado por el gobierno Duque. Expertos en Washington consideran que es prometedor, pero se requiere voluntad política.

Este es el nuevo enfoque:

Consolidar y sostener el progreso a través de la implementación integral del acuerdo de paz y una sólida inversión en desarrollo rural (...) esto incluye proteger a los líderes comunitarios (...); reducir la dependencia de la coca; ampliar la formalización de la tierra (...).

Esta estrategia antidrogas, presentada como nueva por la Casa Blanca, se aleja de prioridades de la administración pasada como exigir la aspersión aérea y hacer un énfasis fundamentalmente en la erradicación.

Para el gobierno colombiano, es un espaldarazo a los esfuerzos de la administración Duque.

“El Gobierno de los Estados Unidos ha sido un gran aliado y la forma como yo leo esto es un nuevo espaldarazo a la política de paz con legalidad”, indicó Emilio Archila, consejero para la estabilización y consolidación.

Para expertos como Adam Isacson, experto de la organización WOLA, que la nueva estrategia priorice la implementación del acuerdo de paz y la inversión rural es prometedor.

“Lo que queda por ver son los números, si van a realmente incrementar la inversión en dólares en algunas de esas prioridades, y eso es algo que no vamos a realmente saber hasta febrero o marzo del año entrante cuando la Casa Blanca le pida los recursos al Congreso para el 2023", explica Isacson.

Otro elemento novedoso es la seguridad ambiental. Estados Unidos se compromete a asistir a Colombia para hacer frente a los crímenes ambientales cometidos por organizaciones criminales.

Aunque no es prioridad, la erradicación no queda totalmente borrada de la nueva estrategia, hace parte de uno de los pilares que establece una estrategia integral junto a la interdicción, y si bien no hay mención a la aspersión aérea con glifosato, expertos consideran que si el gobierno colombiano la reanuda, la administración Biden la verá como una alternativa válida.

"Dicen que van a renovar los esfuerzos de reducir el narcotráfico en el área de erradicación, destrucción de laboratorios, interdicción, destrucción, antilavado, justicia, y todo eso puede incluir distintos métodos de erradicación", asegura Joseph Humire, director de Sociedad Segura y Libre.

Según la Casa Blanca, pese a que el gobierno reportó un récord de 130 mil hectáreas erradicadas, se cultivaron 245 mil hectáreas y se produjeron 1.010 toneladas métricas de cocaína en el 2020.