Nuevo éxodo en Venezuela es más grave que el anterior por cuenta de la pandemia

El nuevo éxodo en Venezuela es más grave que el anterior. La presencia de niños en brazos o caminando junto a sus padres complica la situación para los migrantes que avanzan por las vías desde la frontera hacia Bucaramanga.

Félix Ilarraza, uno de los caminantes, relata cómo es la odisea.

“Oye, es difícil porque no es fácil caminar para un niño, pasando frío. Con comida, de verdad, ayudan en el camino, pero la caminata es lo difícil”, dice.

La situación lleva al extremo a los más pequeños, asegura Érika Castillo.

“Un momento en que el niño más pequeño nos dijo: 'yo no puedo más, por favor, vamos a parar, no me dan las piernas'. El niño más grande se nos deshidrató”, cuenta.

Según los caminantes, la crisis económica en su país empeoró con la pandemia del COVID-19, por lo que regresaron a Colombia con la intención de quedarse.

Publicidad

“Por mi familia, por las necesidades que se viven en Venezuela. La verdad, en Venezuela cada día la situación es más precaria, las cosas están demasiado caras, todo está valorado en dólares”, indica Henry González, quien afirma que quiere vivir en Colombia.

Buenos corazones, como el de Javier Pérez, les ofrecen un respiro en medio de su travesía.

“Yo les doy el almuercito, arrocito, papa, lentejas, cuando hay huevito, le doy huevito a todo el mundo. Si pasan 100 personas, a 100 se les da, y les doy los tapabocas, a los que no tienen, se les da”, señala.

Para enfrentar la situación, la Alcaldía de Bucaramanga habilitó un centro para los niños y la Cruz Roja redobló su atención.

La mayoría de los migrantes que ingresaron por trochas a nuestro país tiene como plan radicarse en Bogotá, o en países como Chile y Ecuador.

Por trochas

Publicidad

Ante la noticia de que un grupo grande de migrantes, cuyo número no se ha determinado, caminan desde Caracas con rumbo a la frontera con Cúcuta, la Policía de Colombia hizo presencia en el lugar para evitar el tránsito por trochas.

El cruce a través del río Táchira era hecho diariamente por decenas de venezolanos.

Sin embargo, el panorama de este miércoles fue diferente, pues un operativo del Ejército y la Policía les puso freno a los caminos ilegales.

“Desestimular ese paso de personas de Venezuela a Colombia, lo que queremos es verificar la seguridad en las trochas y también individualizar a personas que quieran a llegar a Colombia a actividades diferentes al sustento diario”, afirma el general Ramiro Castrillón, comandante de la Regional No. 5 de la Policía.

“A Pamplona ha llegado un número importante de migrantes venezolanos en los últimos siete días, hay aglomeración, hay falta de logística humanitaria y condiciones sanitarias en medio de la pandemia que afecta a la población”, añade Víctor Bautista, secretario de Fronteras de Norte de Santander.

Han sido identificadas 17 trochas por las autoridades, quienes continúan los operativos para controlar la extensa frontera con Venezuela.