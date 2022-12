Nuevo naufragio cerca de Lampedusa deja al menos 34 muertos

La tragedia se produce ocho días después de que el pasado día 3 al menos 339 personas murieran víctimas de un naufragio frente a las costas de esa isla, y solo un día después de que concluyera el dispositivo de rescate de los cadáveres.

Según apunta la Guardia Costera, más de 200 personas han sido rescatadas de las aguas del canal de Sicilia y transportados a dos unidades de la Marina Militar, los buques "Lybra" y "Espero" que se han trasladado al lugar de la tragedia y por medios de emergencia de Malta.

El naufragio ha tenido lugar en aguas de competencia maltesa en lo referente a los servicios de emergencia, por lo que dos helicópteros de la Marina procedentes de La Valetta, capital de Malta, han lanzado salvavidas a los supervivientes.

La isla de Malta ha rescatado a 150 inmigrantes, cuya procedencia aún se desconoce, mientras que Italia ha recogido a 56 personas.

Una nota oficial de la marina maltesa asegura que el naufragio se ha produjo cuando un avión de Malta que vigilaba el Canal de Sicilia fue avistado por los inmigrantes, quienes, al intentar hacer señales para ser localizados, han comenzado a agitarse y han provocado el vuelco de la embarcación en la que viajaban.

Este dispositivo de socorro puesto en marcha en el suceso de hoy fue aprobado ayer a raíz del desastre de Lampedusa de hace una semana y en él participan dos navíos de la Marina militar italiana, una embarcación de la Capitanía del puerto de Sicilia y una patrullera y dos helicópteros de Malta, país con el que Italia trabaja en plena coordinación, aseguran las autoridades.

Tras ver con sus ojos el drama del naufragio del anterior pesquero, el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, afirmó hace dos días que "la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado".

Italia había pedido que la tragedia de Lampedusa sirviese a la Unión Europea para "abrir los ojos" y afrontar con solidaridad el fenómeno de la inmigración y, ante ello, Barroso aseguró hoy que "el problema de Italia tiene que ser percibido como un problema de toda Europa".

"Tenemos que reaccionar de manera adecuada. Europa no puede mirar hacia otro lado cuando hay barcos que se hunden y se destrozan cientos de vida", agregó Barroso, quien se mostró especialmente conmovido tras ver el cadáver de una mujer y su hijo abrazados.

Por su parte, el primer ministro de Italia, Enrico Letta, explicó que la Comisión Europea e Italia pedirán que el tema de la inmigración se aborde urgentemente en el próximo Consejo Europeo del 24 y 25 de octubre.

Este fue también el tema central de la reunión mantenida hoy por el presidente del Parlamento europeo, el alemán Martin Schulz y el papa Francisco.

El encuentro, que se celebró en la biblioteca del Palacio Pontificio, se centró en los principales problemas actuales que afronta la Unión Europea (UE), "con especial atención, como no es ninguna sorpresa" a la inmigración ilegal.