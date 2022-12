Nuevo presidente de FIFA resultó enlodado por escándalo de Papeles de Panamá

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, puede verse involucrado en el caso de los 'Panama Papers' por haber firmado contratos con una sociedad offshore para ceder derechos televisados por debajo de los precios del mercado, cuando dirigía el departamento jurídico de la UEFA, afirma el diario alemán Süddeutsche Zeitung de este martes.

El diario de Múnich (sur), que obtuvo los 'Panama Papers' antes de iniciar un vasto trabajo de investigación con un centenar de periodistas, afirma que Infantino firmó en 2006 y 2007 contratos por derechos televisados sobre tres temporadas de Liga de Campeones con hombres de negocios ahora perseguidos por la justicia estadounidense en el escándalo de corrupción que sacude a la FIFA.

La sociedad Cross Trading, con base en Niue, una isla del Pacífico Sur, adquirió en 2006 los derechos televisados para las temporadas de 2006 a 2009 a la UEFA por 111.000 dólares, explica el diario.

En 2007, esta sociedad también logró los derechos de la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa.

Los propietarios de esta sociedad son los argentinos Hugo y Mariano Jinkis, inculpados en Estados Unidos por haber pagado sobornos a cambio de derechos de televisión de las competiciones de la FIFA en América del Sur.

Derechos revendidos

Trading revendió después estos derechos de la Liga de Campeones por más de 311.000 dólares.

El diario alemán se pregunta sobre las razones que empujaron a la UEFA a vender derechos por precios muy inferiores a los del mercado.

Gianni Infantino era entonces director de asuntos jurídicos de la UEFA, un puesto que ocupó antes de convertirse en secretario general de la organización y en brazo derecho del presidente de entonces, Michel Platini.

Infantino afirmó en un comunicado de la FIFA que "nada indica que algo malo haya sido cometido por la UEFA o por mí mismo. Estoy consternado y no aceptaré que mi integridad sea cuestionada por algunos medios de comunicación".

"No he hecho nunca negocios personalmente con Cross Trading ni con sus propietarios, dado que el proceso de llamamiento a ofertas fue llevado por el departamento de Marketing en nombre de la UEFA", añadió el nuevo presidente de la FIFA.

Infantino asegura además que todos los contratos comerciales de la UEFA fueron examinados y que la organización respondió a "todas las cuestiones de los medios de comunicación sobre los contratos cuestionados".

Contactada por el Süddeutsche Zeitung, la UEFA indicó: "No sabíamos en ese momento quiénes eran los verdaderos propietarios de Cross Trading ".

Las revelaciones de los 'Panama Papers' pusieron a la luz un vasto sistema de evasión fiscal a escala mundial, y desembocaron este martes en la dimisión del primer ministro islandés.