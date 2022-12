Nuevo video muestra a embajador ecuatoriano dándole patadas a peruana

El embajador ecuatoriano fue denunciado ante la Fiscalía de Perú por movimientos sociales del país inca.

El colectivo además presentó ante la Cancillería peruana un pedido para que el funcionario sea declarado persona no grata.

En las últimas horas el presidente de Ecuador, Rafael Correa, insistió en su apoyo a Riofrío. Dijo que él fue la víctima de la agresión.

"No es culpable nuestro embajador, prefiero renunciar a mi cargo que sacrificar a un inocente", afirmó Correa.

Además advirtió que si su embajador no regresa a Perú, no permitirá a representantes de ese país en Ecuador.

Adicionalmente se conocieron nuevas imágenes que revelan fuertes reacciones de ambas partes en el supermercado.