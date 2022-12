Número de heridos en Boston sube a 176, de ellos 17 en estado crítico

El comisario de policía de Boston, Ed Davis, indicó en una rueda de prensa conjunta con autoridades del FBI y el gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, que el número de víctimas atendidas en hospitales asciende a 176.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) está recopilando pruebas en la escena de los atentados, así como los videos de vigilancia de los edificios adyacentes.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos que envíen cuanto antes las fotos y videos que pudieran tomar en los momentos previos y posteriores a las explosiones.

"Tiene que haber cientos, si no miles, de fotografías y videos que se hicieron en la línea de meta ayer", dijo Timothy Alben, superintendente de la policía del estado de Massachusetts. "Pueden pensar que no tienen importancia, pero pueden tener valor en esta investigación", indicó.

"Envíen tantas fotografías como puedan", urgió Davis al tiempo que pidió a la población que incluyan los máximos datos posibles sobre la hora y el lugar exacto en el que se encontraban, si estaban cerca de la explosión, si tomaron las instantáneas antes o después.

El comisario pidió "paciencia" a la población mientras los agentes procesan las evidencias en la zona, que permanece cerrada al público.

"Queremos que los ciudadanos continúen con su vida pero que permanezcan vigilantes", señaló.

El agente especial del FBI, Rick Delaurriers, aseguró por su parte que "no hay una amenaza física" en estos momentos y adelantó que extenderán la investigación fuera de la ciudad, al estado de Masachusetts, e internacionalmente.

"Iremos hasta el fin del mundo para identificar a los responsables de este crimen despreciable", afirmó.

Boston (EE.UU.)