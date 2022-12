"Nunca más" volveré a trabajar en una mina, dice hondureño rescatado

Dijo este viernes que Dios le ha dado "una nueva oportunidad" y afirmó que "nunca más" volverá a trabajar en una mina.

"Me siento bendecido por el Señor Jesús, ya que me dio una nueva oportunidad y ahora voy aprovecharla", expresó Maradiaga, de 19 años, a periodistas en una clínica privada en el sureño departamento de Choluteca, donde recibe asistencia médica.

Maradiaga, junto a Bryan Escalante y Nehemías Méndez, de 20 y 27 años, fue rescatado este viernes con vida tras permanecer atrapado desde el miércoles en una mina artesanal en la comunidad de San Juan Arriba, municipio de El Corpus.

El minero afirmó que "nunca más" volverá a trabajar ni a entrar en una mina, aunque no precisó a que actividad se dedicará ahora.

Cuando ocurrió el accidente, el pasado miércoles, los mineros buscaron "otra salida pero al ver que todo estaba cerrado nos resignamos y nos pusimos a orar, y a esperar con paciencia que nos rescataran", relató Maradiaga.

Más temprano, la portavoz de la Cruz Roja Hondureña, Aracely Ramos, dijo a periodistas que la situación de los tres rescatados es "estable" aunque Maradiaga tiene varias lesiones pero su vida no peligra.

El propietario de la mina, Virgilio Gúnera, por su parte, pidió a los familiares de los ocho restantes que siguen atrapados en la mina que "tengan fe de que ellos están vivos y un poco de paciencia".

Socorristas de Honduras, El Salvador y Guatemala continúan este viernes con la operación de rescate de los ocho mineros que aún siguen atrapados en la mina.

El Gobierno de Chile dijo este viernes que enviará expertos al país centroamericano para colaborar en la búsqueda de las ocho personas que quedan atrapadas.

Algunos factores adversos que enfrentan los socorristas son la inestabilidad del terreno, la estrechez e incomodidad de la boca de la mina, las decenas de túneles irregulares, grietas y la falta de seguridad y protección interna.