Nunca se ha estado tan cerca de la paz en Colombia: Pepe Mujica

En entrevista reproducida por el diario El País de España, el expresidente uruguayo José Mujica, se refirió a los buenos oficios que tendrá en el proceso de paz colombiano y habló de la coyuntura del mismo.

“No estoy mediando nada. Pero tengo que tener una conversación con la gente de las FARC por dificultades de la negociación. No le puedo decir nada porque si no estoy quemando todo. Pero tengo que hablar”, declaró el dirigente.

Mujica se mostró optimista frente a la negociación que adelanta el Gobierno colombiano y la guerrilla en la Habana. Al respecto dijo: “Nunca se ha estado tan cerca. Vale la pena pelearla. Mantener un conflicto in eternum no es estrategia de nada. La geografía colombiana es de terror. Perseguir a las FARC en esas montañas es infinito. La guerrilla podrá no triunfar pero terminar con ellos es imposible. Es la guerra ucrónica, permanente. El presidente Santos tiene buena fe pero tiene resistencia dentro y quisiera ver si lo que está representando a las FARC en Cuba en las negociaciones es obedecido en todo el campo de las FARC. Cuando uno está con las armas en la mano la política pasa por la mira. Es un problema que tenemos siempre los hombres armados. Tendemos a ver la estrategia política a través de las armas, desconfiamos de lo demás”.