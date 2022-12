“O están con la patria o con el golpe", advierte Maduro a medios

Antes de viajar a Perú a la reunión extraordinaria de la Unasur para abordar la situación en el país tras su ajustada victoria en la elección del domingo, Nicolás Maduro dijo que el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, sostuvo una reunión con la directiva del canal privado Televen en la que le dejó los puntos "muy claros de lo que es un golpe de Estado".

"Diosdado les transmitió un mensaje muy claro: o están con la patria, la democracia y la constitución o están con el golpe", dijo Maduro.

El lunes, el delfín del fallecido presidente Hugo Chávez hizo un llamado a la "sensatez" a los medios de comunicación y, especialmente, a los dos canales privados con mayor audiencia en el país: Venevisión y Televen.

"Defínanse con quien están: con la patria, con la paz, con el pueblo o van a volver a estar con el fascismo. ¡Defínanse los medios de comunicación!", exhortó al resaltar que llegó "la hora de las definiciones" en Venezuela.

Maduro afirmo este jueves que el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, le alertó de que Televen se "encadenó" el lunes cuando "hicieron el llamado al ataque que resultó con ocho muertes".

Al menos ocho muertos y unos sesenta heridos es el saldo de incidentes registrados el lunes después de que grupos opositores protestaran contra la proclamación de Maduro como ganador de los comicios, pese a la petición del líder opositor, Henrique Capriles, de que se recuenten los votos por la estrecha diferencia en los resultados.

Maduro ha acusado a Capriles, candidato de la oposición para esos comicios, de ser el responsable de esas muertes por no reconocer los resultados.

"Les cabe a ustedes responsabilidad, Televen", advirtió Maduro al asegurar que los ocho muertos de esos "héroes de la patria" no existen para los noticieros de la televisión, la radio y la prensa.

"Televen apoyó al candidato de la derecha. Está bien, para mí es un honor que no me hayan apoyado ustedes. Si la alta burguesía me apoyara, yo empezara a dudar de mí mismo", dijo.

Pero, aseguró que una cosa es la campaña electoral y "otra cosa es que ustedes se encadenen con llamados a la violencia como el lunes".

También acusó al canal Globovisión, de línea crítica con el Gobierno, de ser un medio "fascista".

Globovisión se encuentra en un proceso de venta luego de haber denunciado su inviabilidad financiera tras las varias multas que el Ejecutivo le impuso por sus coberturas.

Venezuela atraviesa un ambiente de tensión luego de los estrechos resultados de las elecciones de domingo, en las que Maduro se impuso a la mínima por un 50,78 % frente a Capriles, que logró un 48,95 % de los votos.

Caracas (Venezuela)