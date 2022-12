Obama advierte a Congreso que ley de salud entrará en vigencia este martes

El presidente de EE.UU. dijo hoy que el Congreso está a tiempo de frenar un cierre parcial del Gobierno esta medianoche, pero no podrá evitar que este martes entre en vigor una parte clave de la reforma de salud, pese a los intentos republicanos de descarrilarlo.

"Una parte importante de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible entra en vigor mañana, no importa lo que el Congreso decida hacer hoy", sentenció Obama en una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca.

"La Ley de Asistencia Sanitaria Asequible está avanzando. Esos fondos ya están implementándose. No pueden 'cerrarla'", subrayó.

Los republicanos de la Cámara baja se encuentran ya en su tercer intento de atacar la reforma sanitaria de 2010 mediante el debate sobre el presupuesto, lo que ha evitado hasta ahora que haya un acuerdo para seguir financiando todas las actividades del Gobierno a partir de esta medianoche, cuando termina el año fiscal.

Obama, quien habló poco antes de mantener una reunión con su gabinete sobre el inminente cierre del Gobierno, aseguró que está dispuesto a conversar con los republicanos para hacer que la reforma sanitaria "funcione mejor", y que ha "demostrado constantemente" su voluntad de negociar sobre cualquier asunto.

"Pero una facción de un partido, en una Cámara del Congreso, en una rama del Gobierno no debería poder cerrar todo el Gobierno sólo para volver a combatir los resultados de unas elecciones", señaló en referencia a su reelección en los comicios del pasado noviembre.

Obama recordó que la reforma sanitaria fue "aprobada por ambas Cámaras del Congreso", sancionada como constitucional por el Tribunal Supremo, y que "los votantes escogieron no derogar (en las elecciones) del pasado noviembre".

Mañana entran en vigor los llamados "mercados de seguros médicos", que abren la posibilidad a todos los estadounidenses de inscribirse en más de medio centenar de planes privados, antes de que se haga efectiva, en enero, otra cláusula de la reforma que establece la obligatoriedad del seguro médico.

"Los estadounidenses que en algunos casos han vivido durante años con el miedo de que una enfermedad podría llevarles a la bancarrota, los estadounidenses que no tienen fondos para entrar en el mercado porque han estado enfermos una vez, podrán conseguir por fin cobertura, de calidad, muchos por primera vez en sus vidas", dijo Obama.

"Aún así, los republicanos han dicho que si dejamos a estos estadounidenses sin seguros asequibles un año más (...), podremos financiar el Gobierno un par de meses más. ¿Alguien cree verdaderamente que no volveremos a tener esta pelea en un par de meses más, incluso en Navidad?", preguntó.

Washington (EE. UU.)