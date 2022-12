Obama advierte que sancionará agentes de migración que no se adhieran a normas

El presidente Barack Obama advirtió que sancionará a los agentes de la policía migratoria que no se adhieran a las prioridades impuestas por su gobierno de deportar primordialmente a inmigrantes no autorizados recién llegados o criminales.

"Si alguien trabaja para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y hay unas directrices y no siguen las directrices, habrá consecuencias", afirmó el mandatario durante una entrevista concedida a las televisoras Telemundo y MSNBC ante público en vivo.

"En las fuerzas armadas estadounidenses, cuando recibes una orden, se espera que la acates", dijo Obama según una transcripción distribuida por las televisoras. "No significa que todos acatan la orden. Si no la acatan, tienen un problema. Y lo mismo ocurrirá con las políticas que estamos promoviendo".

Obama reconoció que, en aparatos burocráticos grandes como el del gobierno estadounidense, "habrá una, dos o tres instancias" en las que las personas no se han enterado de que las directrices han cambiado, pero aseguró que el secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson y él mismo están comprometidos con las nuevas prioridades de deportación.

El presidente anunció en noviembre que suspendería las deportaciones de inmigrantes que carecen de permiso para vivir en el país y no tienen antecedentes penales, llevan mucho tiempo radicando en Estados Unidos y tienen hijos que son ciudadanos.

Un juez texano suspendió dicho alivio este mes al acoger una demanda presentada por 26 gobernadores republicanos que acusan a Obama de abusar de su autoridad. El Departamento de Justicia ya apeló el fallo.

El mandatario intentó calmar el temor a la deportación de los posibles beneficiarios de su alivio migratorio, cuando les dijo que aún sin que los tribunales hayan determinado aún la legalidad del beneficio, ellos no representarán una prioridad para la deportación.

"Si has estado aquí por un largo tiempo y si reúnes los requisitos generales, entonces durante este periodo, aún con la incertidumbre legal, ellos deberían estar a resguardo", dijo.

Obama invitó a los posibles beneficiarios del alivio migratorio a ir reuniendo los documentos que presentarán cuando los tribunales determinen la legalidad del programa y el gobierno comience a aceptar solicitudes.

El coloquio, al que asistieron varios inmigrantes cuyas deportaciones fueron suspendidas en 2012 por un programa conocido por sus siglas en inglés DACA tras ser traídos sin autorización a Estados Unidos durante su niñez, abordó también la elección presidencial de 2016, cuando Obama culminará su segundo mandato de cuatro años.

El presidente exhortó al auditorio congregado en la Universidad Internacional de Florida a preguntar a los próximos candidatos presidenciales si realmente desean deportar a los 11 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos sin autorización.

Invitó también a los presentes a votar en 2016, al recordar que cuando resultó reelecto en 2012 sólo acudió a las urnas una tercera parte de los estadounidenses que cumplían los requisitos para votar.

"Me atrevo a apostar que hay gente joven con parientes en riesgo respecto al sistema migratorio actual que no salieron a votar", indicó. "¿Por qué te quedas en casa? ¿Por qué no participas?"