Obama califica de “epidemia” los más recientes sucesos violentos en EE. UU.

El mandatario criticó este domingo la "epidemia" de la violencia de las armas en el país, en un discurso en memoria de las víctimas del tiroteo del pasado lunes en una sede de la Marina en Washington.

Obama recordó que el tiroteo del Navy Yard, donde fallecieron 12 personas y el presunto autor del hecho, es un "eco de otras tragedias".

"La diferencia es que en Estados Unidos es fácil conseguir un arma, pero la política es complicada y de hay viene la frustración, la idea de que nada cambiará...pero el cambio debe venir del pueblo estadounidense", aseveró el presidente en un discurso más directo y severo que en tragedias previas.

El presidente lamentó que el país haya aceptado con "insidiosa resignación" la violencia de las armas como "algo normal" y aseguró que él se resiste a que eso suceda pese a que el Congreso en Washington no haya conseguido actuar, "incluso después de que la tragedia haya golpeado la ciudad de Washington".

El presidente recordó otras matanzas provocadas por personas armadas y con problemas mentales como las de la base militar de Fort Hood (Texas), en 2009; la de Tucson (Arizona), en 2011; la matanza en un cine de Aurora (Colorado) en 2012, o la muerte de una veintena de niños de primaria el pasado diciembre en Newtown (Connecticut).

"Las matanzas ocurren con el trasfondo de una epidemia de violencia en nuestras calles", añadió el mandatario ante los familiares de las víctimas de Aaron Alexis, un joven con problemas mentales que la emprendió a tiros contra los empleados del complejo del Navy Yard, donde trabajan miles de personas, civiles y militares.

Obama dijo que todas estas víctimas no son "números y estadísticas", sino el recordatorio de un problema real que aseguró en otros países provocó cambios y movilizaciones para modificar las leyes de tenencia de armas y controles psicológicos.

"No podemos aceptar esto...no hay nada normal en que se mate a la gente a tiros, a niños en las escuelas, en las calles", aseveró Obama.

En tragedias anteriores, como la de Newtown (noreste), el presidente pidió cambios en las normas para poseer armas de asalto o de alta capacidad, al tiempo que exigió aumentar los controles psicológicos y el tratamiento a personas con problemas mentales para evitar que accedan a armas.

El Congreso, con el apoyo de la poderosa Asociación Nacional del Rifle, bloqueó la propuesta legislativa de la Casa Blanca, que no se ha materializado hasta el momento.