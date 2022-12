Obama dice que no ha tomado una decisión sobre Siria

El presidente de EE. UU., Barack Obama, reiteró que está evaluando una acción militar "limitada" frente al ataque con armas químicas del 21 de agosto.

"Es un desafío para el mundo" y amenaza a la seguridad nacional de EE. UU., dijo antes de recibir en la Casa Blanca a los mandatarios de Estonia, Letonia y Lituania.

"Afirmamos con alta confianza que el Gobierno sirio llevó a cabo el ataque con armas químicas contra elementos de la oposición en los suburbios de Damasco del pasado 21 de agosto", reveló el informe divulgado poco antes por la Casa Blanca.

Obama da por hecho que el régimen de Asad está detrás del ataque con armas químicas ocurrido en Siria.

Francia, por su parte, podría seguir adelante con los planes de apoyar un asalto en Siria a pesar de que el Parlamento británico votó en contra de esa medida, dijo este viernes el presidente francés Francois Hollande.

" La masacre química de Damasco no puede y no debe quedar impune ", advirtió Francois Hollande, presidente de Francia, en una entrevista con el diario Le Monde publicada este viernes.

Reiteró que su país quiere una "acción proporcional y firme", pero cuando se le preguntó sobre el tipo de intervención, indicó que "todas las opciones están sobre la mesa".

Hollande sugirió que un ataque podría ocurrir antes de la reunión extraordinaria del miércoles de la Asamblea Nacional francesa, convocada para analizar la situación en Siria. Hollande no necesita la aprobación de los legisladores.

"No adoptaré una decisión antes de tener todos los elementos que la justifiquen", indicó a Le Monde. Pero tras destacar que debe convencer al Parlamento, agregó que "si ya compromete a Francia, el Gobierno informará (a los legisladores) de los medios y los objetivos".

Italia y Alemania dijeron que no participaron en acción militar alguna. Un vocero de la canciller alemana, Ángela Merkel, dijo el viernes que no fue formulado a su país un pedido de compromiso militar y el gobierno no planea uno.

La negativa británica pone en duda la participación de Francia y aumentó la presión sobre el presidente Barack Obama, que encara una gran desconfianza a nivel nacional sobre una intervención militar en Siria .

Francia tiene más conexiones con Siria como expotencia colonial; cuenta además con aviones de guerra e intereses estratégicos en la región.

El mandatario francés reiteró que cualquier acción tendrá como fin castigar al régimen de Bashar Assad, pero sin derrocarlo .

"No hablaré de guerra sino de una sanción por una monstruosa violación de la persona humana. Tendrá un valor disuasivo", agregó.