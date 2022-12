Obama insta a seguir buscando un cambio social, un año después de Newtown

"Aún no hemos hecho lo suficiente para hacer que nuestras comunidades y nuestro país sean más seguros. Tenemos que hacer más para evitar que las personas peligrosas puedan conseguir un arma tan fácilmente", dijo Obama en su tradicional mensaje sabatino, dedicado esta vez a recordar la tragedia de la escuela Sandy Hook de Newtown.

El 14 de diciembre de 2012, esa localidad "tranquila y apacible fue destrozada por una violencia inenarrable", rememoró.

Según Obama, "el verdadero cambio" no vendrá de los políticos en Washington, sino "del pueblo estadounidense".

"No podemos evitar todo acto de violencia (...), pero si queremos vivir en un país donde podamos ir a trabajar, enviar a nuestros hijos a la escuela y caminar por las calles libres de miedo, tenemos que seguir intentándolo", insistió el presidente.

Obama enfatizó, además, que los padres de los niños fallecidos en Newtown "dieron un paso adelante con la esperanza de evitar a otros su angustia. Y se les unieron millones de estadounidenses que se negaron a aceptar estos actos de violencia como algo inevitable".

Las tragedias como la de Newtown "deben terminar y para acabar con ellas tenemos que cambiar", pidió el mandatario.

"Tenemos que tratar a todos los niños como si fueran nuestros hijos. Al igual que los de Sandy Hook, debemos elegir el amor. Y juntos debemos hacer un cambio", urgió.

Hace un año, Adam Lanza, un joven de 20 años con problemas mentales, mató a su madre a tiros en la casa donde ambos vivían y luego acudió a la escuela Sandy Hook fuertemente armado con tres armas semiautomáticas, un fusil de asalto y dos pistolas, y abundante munición.

Lanza entró en la escuela disparando y mató a la directora y a una psicóloga antes de tirotear en dos clases a sus ocupantes, con el resultado final de 26 muertos (veinte niños de 6 y 7 años, y seis adultos). A continuación se suicidó.

El informe de la investigación divulgado recientemente por la fiscalía estatal concluyó que no se conocen los motivos por los que Lanza cometió la matanza, y confirmó también que actuó solo y que tenía una gran fascinación por los videojuegos violentos, así como fácil acceso a las numerosas armas que su madre había comprado legalmente.

Obama se comprometió a mejorar la atención a las personas con problemas mentales tras la matanza de Newtown y también a impulsar un mayor control de las armas de fuego, algo que no ha prosperado en el Congreso.

Hoy el presidente y la primera dama, Michelle, guardarán un minuto de silencio en la Casa Blanca a partir de las 9:30 a.m., hora local. en memoria de las víctimas de Newtown.