Obama no tolerará agresiones sexuales en el Ejército

El asalto sexual "es una barbaridad" y si quien lo realiza está dentro de las Fuerzas Armadas entonces "está traicionando el uniforme que lleva puesto", declaró Obama en una conferencia de prensa conjunta con su homóloga de Corea del Sur, Park Geun-hye, tras reunirse con ella en la Casa Blanca, este martes.

Las personas que hayan cometido abusos sexuales "deben ser procesadas", enfatizó el mandatario.

"No vamos a tolerar esto y habrá consecuencias", agregó al comentar que su Gobierno hará todo lo posible para intentar poner fin a esas agresiones dentro de las Fuerzas Armadas.

El número de "contactos sexuales no deseados" estimados en las Fuerzas Armadas se elevó de 19.100 en 2010 a 26.000 en 2012, en torno a un 30%, según un informe del Pentágono divulgado hoy basado en encuestas anónimas.

El informe del Pentágono señala que se producirían cerca de 70 casos de agresiones sexuales en el seno de las Fuerzas Armadas estadounidenses al día.

Estos datos salen a luz un día después de que se conociera el arresto del oficial de las Fuerzas Áreas encargado de dirigir la Unidad de Respuesta y Prevención de Agresiones Sexuales en el cuerpo militar, el teniente coronel Jeffrey Krusinski, por intento de agresión sexual en Arlington, Virginia.

Krusinski fue arrestado en la madrugada del domingo en un aparcamiento de Arlington, donde tiene su sede el Pentágono, tras tratar de tocar el pecho y las nalgas de una mujer, que logró zafarse y llamar a la policía.

"Para aquellos de uniforme que han experimentado un asalto sexual quiero que escuchen, directamente, de su comandante en jefe que estoy con ellos, que voy a apoyarlos", aseguró este martes Obama.

A juicio del presidente estadounidense, el asalto sexual "no es aceptable" y "deshonra" a la gran mayoría de hombres y mujeres militares que "llevan a cabo sus obligaciones y responsabilidades con honor, dignidad y un valor increíble diariamente".

Estados Unidos y Corea del Sur, aliados

Por otra parte, Barack Obama renovó este martes la alianza con la nación surcoreana ante lo que consideró un "fracaso" de las recientes amenazas de Pyongyang, de cuyo régimen dijo que está cada vez más aislado y no ha dado señales de moverse hacia "un camino pacífico a la desnuclearización".

"Los días en que Corea del Norte podía crear una crisis y obtener concesiones han terminado", declaró tajante Obama en una conferencia de prensa en la Casa Blanca con su homóloga surcoreana, Park Geun-hye, con quien tuvo antes una reunión privada en el Despacho Oval y un almuerzo de trabajo.

El enfoque de Washington sobre Corea del Norte es compartido con Seúl, anotó Obama, quien agregó que ambos países están "abiertos" al diálogo si Pyongyang elige "un camino pacífico hacia la desnuclearización", algo sobre lo que por ahora, a su juicio, no hay indicios.

No obstante, "responderemos a una agresión y no recompensaremos las acciones provocativas", aclaró el mandatario.

Park, en su primera visita oficial al exterior, tras hacer historia al convertirse en la primera mujer en asumir la jefatura de Estado de Corea del Sur, subrayó que Pyongyang "no será capaz de sobrevivir" si persigue tener armas nucleares "a expensas de la felicidad de su pueblo ".

