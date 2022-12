Obama pide permiso para usar fuerza militar contra Estado Islámico

Barack Obama pidió el miércoles al Congreso que autorice el uso de la fuerza militar contra el grupo extremista Estado Islámico y llamó a los legisladores a "mostrarle al mundo que estamos unidos en nuestra determinación" para combatir la amenaza directa que representa esa agrupación.

El presidente de EE. UU. quiere una resolución conjunta en respuesta a las acciones de un grupo extremista que está imponiendo un control violento en Irak y Siria y ha matado a rehenes estadounidenses y de países aliados.

En una carta enviada a los legisladores que acompaña la propuesta entregada, Obama señala que el Estado Islámico "representa una amenaza al pueblo y la estabilidad de Irak, Siria y el Oriente Medio, y a la seguridad nacional de Estados Unidos".

La propuesta de Obama prohibiría "operaciones ofensivas duraderas". Esa redacción busca cerrar la brecha entre legisladores opuestos a enviar tropas terrestres y aquellos que dicen que el comandante en jefe debería mantener esa opción.

Dijo que su propuesta no autorizaría operaciones de combate vastas, a largo plazo, como las de las guerras en Irak y Afganistán, con las fuerzas locales cargando con esa responsabilidad.

Agregó que quiere la flexibilidad de operaciones terrestres "en otras circunstancias más limitadas", entre ellas misiones de rescate, colección de datos de inteligencia y el uso de fuerzas especiales en una posible acción militar contra líderes del Estado Islámico.

Obama planeaba discutir el asunto en la Casa Blanca el miércoles por la tarde.

En su carta, el presidente mencionó a cuatro rehenes estadounidenses muertos a manos del Estado Islámico y dijo que el grupo, si no es contrarrestado, "presentará una amenaza más allá del Oriente Medio, incluyendo Estados Unidos".

La propuesta de Obama lanza un debate ideológico sobre las autoridades y límites que debería tener el comandante en jefe en la lucha contra extremistas, con el espectro de pérdidas de vidas estadounidenses.

La confirmación de la muerte de la trabajadora humanitaria de 26 años Kayla Mueller en vísperas de la propuesta añade nueva urgencia al asunto. Al mismo tiempo, costosas guerras en Afganistán e Irak han generado cautela entre legisladores sobre otra campaña militar extendida.

Obama ofrece limitar la autorización a tres años, extendiendo los poderes al próximo presidente y con eso el debate sobre renovación para lo que él ve como una batalla larga.

La propuesta no tiene limitaciones geográficas sobre dónde pudieran las fuerzas estadounidenses atacar a los extremistas y cubre al Estado Islámico y "fuerzas o personas asociadas", definidas como aquellas que combaten junto o a nombre del Estado Islámico o "cualquier entidad sucesora en hostilidades contra Estados Unidos y sus socios de la coalición".