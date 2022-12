Obama promete a Centroamérica ayuda en guerra antidrogas sin militarización

"No estoy interesado en militarizar la estrategia contra las drogas", señaló Obama en San José en una conferencia de prensa conjunta con su homóloga de Costa Rica, Laura Chinchilla.

Según Obama, Estados Unidos también está sufriendo los efectos del tráfico de drogas, con "personas jóvenes que mueren cada día" en comunidades pobres de ciudades como la suya, Chicago.

"No es una situación donde no sintamos los efectos", declaró Obama, consciente de que su país tiene parte de responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico porque es uno de los mayores mercados de consumo de drogas.

Se trata de trabajar con un enfoque "regional", anotó Obama al precisar que su Gobierno ha gastado durante los últimos años miles de millones de dólares para reducir la demanda de drogas.

"El progreso es algunas veces más lento de lo que debería ser", se lamentó el presidente.

La lucha contra el narcotráfico y la inseguridad en la región están en la agenda de la cena de trabajo que Obama tendrá esta noche con los mandatarios centroamericanos y de la República Dominicana.

"La seguridad será obviamente un tema importante de la conversación en San José y es cierto que los asuntos de seguridad son una gran preocupación tanto para los países de Centroamérica como para Estados Unidos", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, a los periodistas en el Air Force One antes de aterrizar en Costa Rica.

Mediante la Iniciativa Regional para la Seguridad en Centroamérica (CARSI, en inglés), EE.UU. ha destinado a combatir la inseguridad en esta región 496 millones de dólares desde 2008.

La seguridad sigue siendo "un problema acuciante", pero Obama y los mandatarios del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que incluye a la República Dominicana, hablarán también de economía y de otros asuntos, detalló Carney.