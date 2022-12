Obama reafirma compromiso con creación de un Estado palestino soberano

"Los palestinos se merecen el fin de la ocupación (...) se merecen dignidad, poder moverse y viajar con libertad (...), un futuro de esperanza y que el mañana sea mejor que el hoy", fue el mensaje que Barack Obama dejó a los palestinos al terminar una entrevista con el presidente Mahmud Abás, quien a su vez se mostró "convencido" de que EE. UU. sabrá "eliminar los obstáculos en el camino hacia la paz".

Obama reconoció que la situación es muy difícil, pero sostuvo: "No podemos rendirnos en la búsqueda de la paz".

"Por difícil que sea EE. UU. está dispuesto a hacer todo lo posible por su parte", aseguró, porque los palestinos "tienen el talento, el coraje y el derecho para conseguir un Estado".

La primera visita de Obama a territorio palestino como presidente se centró en las perspectivas de reactivar el proceso de paz y la posibilidad de aplicar aún la solución de dos Estados.

"Sigo creyendo que es la mejor y quizás también la única solución pacífica", subrayó en unas declaraciones en las que eludió hacer una clara condena de la colonización judía en Cisjordania.

"Está claro que cualquier paso que retrase, en lugar de ayudar a definir lo que será (una solución) futura, no es la mejor estrategia", puntualizó, y puso el ejemplo de la intención israelí de construir en la zona llamada E 1, al este de Jerusalén.

Con ese tipo de decisiones, insistió, "será muy difícil la solución de dos Estados", añadió Obama.

Pero, en lo que puede ser un cambio de postura desde su primera legislatura como presidente, el presidente estadounidense insinuó que no planteará la demanda a Israel de que congele la construcción, condición de los palestinos para regresar al diálogo.

"Si la única forma de llegar a negociaciones es tenerlo todo resuelto (de antemano), entonces nunca llegaremos a los asuntos en sí", respondió cuando un periodista le preguntó por una posible moratoria al crecimiento de los asentamientos como la aplicada de forma parcial en 2010.

Abás, constructivo en las formas, fue mucho más tajante en el contenido: "el deber del Gobierno israelí es el de al menos cesar los asentamientos para intentar buscar una vía de diálogo".

El dirigente palestino recalcó que las colonias judías son la principal amenaza a la solución de dos Estados y que los palestinos "no piden nada que esté fuera de la legitimidad internacional", por lo que continúan manteniendo esa visión.

"Los asentamientos son ilegales (...) y no es solo nuestra percepción, es una perspectiva global, todos lo creen", indicó sobre un fenómeno del que advirtió que es "muy peligroso".

"Las nuevas generaciones cuando ven asentamientos por toda Cisjordania (...) no confían en la solución de dos Estados", abundó sobre el peligro que representan.

Antes de abandonar Ramala, Obama se reunió con las nuevas generaciones palestinas en el Centro de Juventud de El Bire, y por la tarde tiene previsto dar un discurso ante medio millar de universitarios israelíes.