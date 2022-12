“Obama, repil de suquit order”: así suena el inglés de Maduro

Nicolás Maduro, en medio de una multitudinaria manifestación contra las recientes medidas adoptadas por la Casa Blanca frente al gobierno bolivariano, quiso enviarle un mensaje en inglés a Barack Obama.

Fueron dos frases las que leyó, con evidentes errores de pronunciación. La primera, “Obama repeal the executive order”(Obama, revoque la orden ejecutiva), la pronunció así: “Obama, repil de sequit order”.

Y la segunda, “Venezuela is not a threat. We are hope” (Venezuela no es una amenaza. Somos la esperanza), la dijo de esta manera: “Venezuela is not a trit. We are jop”.

Ante los errores, un funcionario chavista tuvo que corregir al presidente, como lo evidencia este video: