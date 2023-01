Ocho civiles muertos en bombardeos contra el último bastión rebelde en Guta Oriental, Siria

Se produjo luego de que el régimen de Bashar al-Ásad lanzara una nueva ofensiva tras el fracaso de negociaciones para evacuar a los combatientes de esa región.

Por primera vez desde hace diez días, el Gobierno reanudó los bombardeos contra Duma, tras revelarse la intención del grupo Yaish al Islam, la última facción rebelde que queda en Guta, de no querer irse. La organización tendría unos 10.000 combatientes, según la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH).

Ocho civiles murieron este sábado en los ataques, afirmó el OSDH, después de que los bombardeos mataran este viernes en Duma al menos a 40 civiles, incluidos ocho niños, según OSDH, establecida en Reino Unido y con una amplia red de corresponsales en Siria.

"Los bombardeos no se han interrumpido. No podemos contar a todos los heridos", afirmaba Mohamed, un joven médico de Duma. "Algunos pacientes murieron porque no pudimos operarlos a tiempo", confesó a la AFP.

La televisión estatal siria difundió en directo el bombardeo, con imágenes en las que se veían columnas de humo sobre un devastado paisaje urbano.

"Que acaben con los combatientes"

El régimen sirio está determinado a retomar el control de toda Guta Oriental, en un momento en que, gracias al apoyo militar de Moscú, ya controla más de la mitad del país, devastado desde 2011 por una guerra que dejó más de 350.000 muertos.

Justifica su ofensiva en Guta afirmando que los rebeldes disparan desde allí obuses y cohetes contra la capital. Este sábado, seis civiles murieron en estos ataques en Damasco, según la televisión estatal.

En el pasillo de un hospital en Damasco, una mujer lloraba sobre el cadáver de un joven extendido en una camilla. Otra explicaba a la televisión pública que estaba en un taxi cuando comenzaron los bombardeos y el vehículo se estrelló contra una pared.

"Espero que acaben con los combatientes en Duma para que la gente pueda vivir en paz. Lo esperamos desde hace años", decía Abas, un residente de la capital.

Tras bombardear durante cinco semanas las zonas rebeldes de Guta Oriental y matar a más de 1.600 civiles, el poder obtuvo por mediación de Moscú acuerdos de evacuación con dos facciones insurgentes, Ahrar al Sham y Faylaq el Rahman.

Más de 46.000 combatientes y civiles se vieron así obligados a trasladarse en autobús a la región de Idlib, en el noroeste, la única que escapa todavía completamente al control del régimen.

Sobre el tercer grupo rebelde, Yaish al Islam, el OSDH afirmó en un primer momento que debía beneficiarse de un acuerdo diferente, que habría permitido a sus miembros permanecer en la ciudad y convertirse en una fuerza de seguridad local.