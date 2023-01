Ocho muertos y decenas de heridos dejan dos sismos en Filipinas

Los terremotos golpearon varias islas del norte del país, donde se iniciaron tareas urgentes de búsqueda de sobrevivientes bajo las viviendas derrumbadas.

Los dos temblores ocurrieron con algunas horas de intervalo en la provincia de Batanes, un grupo de pequeñas islas situadas a lo largo de Luzón, la mayor isla del país.

La prensa local divulgó imágenes con edificios destruidos y carreteras con el pavimento destrozado.

Familias enteras en pánico abandonaron sus viviendas al tiempo que en los hospitales los pacientes eran removidos en camillas a lugares abiertos, para protegerlos de eventuales derrumbes.

Equipos de rescate ya iniciaron las tareas de búsqueda de heridos y sobrevivientes. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, los temblores tuvieron magnitud de 5,4 y 5,9, aunque las autoridades de la región no emitieron alerta de tsunami.

El primer temblor se registró alrededor de las 4:15 local (2015 GMT), y el segundo ocurrió unas cuatro horas más tarde.

Por lo menos temblores menores ocurrieron después de los dos sismos principales.

El alcalde Raúl de Sagon dijo a AFP que ocho personas habían resultado muertas y que había registro de por lo menos 60 heridos, aunque por el momento no hay informaciones sobre la gravedad de esos casos.

"En esta región siempre sufrimos con tifones, y por eso las viviendas son construidas para soportar fuertes vientos. Pero no estamos preparados para terremotos como éstos", comentó.

En tanto, el sargento de policía Uzi Villa añadió que a causa del horario del primer temblor la mayoría de las personas se encontraba en sus viviendas.

"He visto como se sacudían las casas. Algunas paredes cedieron y las casas cayeron sobre sus ocupantes", dijo.

Según Villa, "algunas personas murieron porque estaban dormidas, ya que aún era muy temprano en la madrugada".

Filipinas forma parte del llamado "Círculo de Fuego", un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón hasta el sudeste asiático a través del Océano Pacífico.

El país ya había sido sacudido por un terremoto de magnitud 6,3 en abril, que dejó unas 11 personas muertas y afectó una zona situada al norte de la capital, Manila.