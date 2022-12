Ocho muertos y diez heridos en EE. UU. en camioneta que viajaba con sobrecupo

El vehículo regresaba a una iglesia en Fort Pierce, al norte de West Palm Beach sobre la costa atlántica, tras una convención el fin de semana en Fort Myers, informó la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

"No vieron la señal de pare y siguieron de largo", dijo el subjefe de la Policía de Glades, Duane Potorff. "Fue una noche triste".

El bus de 15 asientos transportaba a 18 personas cuando se estrelló alrededor de las 12:30 de la madrugada del lunes, dijo la patrulla.

La llamada a emergencias se hizo a las 12:31 y la policía llegó cuatro minutos después, informaron las autoridades. El vehículo se precipitó por un terraplén de dos a tres metros y cayó al canal bordeado de pastizales.

"Es un terraplén muy abrupto y se fueron de frente", dijo Gregory S. Bueno, teniente de la FHP.

En la caída murieron el conductor y siete pasajeros, cuatro hombres y tres mujeres, informó la policía, que no reveló sus nombres antes de notificar a las familias.

La FHP dijo que otros 10 pasajeros fueron llevados a hospitales, entre ellos un niño de 4 años que no tenía asiento. Su estado era grave y el de cuatro adultos era crítico.

Bueno señaló que en el momento del accidente no había niebla. La vía no está iluminada y la intersección está rodeada por tierras de cultivo.

El pastor de la Asamblea de Dios Independiente Haitiana, Esperant Lexine, no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones.