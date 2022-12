OEA apoya petición de recuento de votos en Venezuela

En un comunicado, la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que Insulza ha expresado "su respaldo a la iniciativa" para "realizar una auditoría y un recuento completo de la votación" del domingo en Venezuela, que dio la victoria a Nicolás Maduro por un estrecho margen.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), por su parte, proclamará este lunes al electo presidente como vencedor.

El acto tendrá lugar alrededor de las 14.00 horas (18.30 GMT) en la sede del organismo, en el centro de la capital, ante la presencia de los ministros del gabinete y las autoridades del CNE, explicó una fuente del ente electoral.

Resultados electorales

Según el único boletín oficial ofrecido hasta ahora por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 99,12% de los votos escrutados, Maduro consiguió 7.505.338 votos, o 50,66%, y Capriles obtuvo 7.270.403, 49,071%.

Con una diferencia de apenas 235.000 votos, o 1,59 puntos porcentuales, Capriles anunció pasada la medianoche que desconocía esos resultados porque eran diferentes a las cuentas que la oposición tenía con base a datos de sus testigos en las mesas electorales y que con tan mínima diferencia pedía un reconteo de todas las cajas donde los venezolanos depositaron sus votos y contar boleta a boleta.

Maduro, que para entonces ya había ofrecido frente a sus simpatizantes un discurso de victoria desde un balcón de la casa de Gobierno, se anticipó a Capriles y dijo que no tenía problemas en un reconteo, posibilidad que ya había sido anticipada por algunos miembros de la oposición.

Pero hasta ahora el Consejo no ha dicho si realizará o no tal conteo de las boletas y cuánto podría demorar en hacerlo.

Los comicios presidenciales del domingo, para los que estaban inscritos 18,8 millones de venezolanos, carecieron de una observación independiente porque desde hace varios años el Gobierno solo invita a algunos "acompañantes". Sin embargo, el sistema de las máquinas electrónicas en que se sufraga y su funcionamiento no ha sido cuestionado ni por los propios opositores, que simplemente dicen que deben revisarse los números y que tiene el derecho a hacer esa petición debido a que son "la mitad" del país.

"La brecha fue bastante cerrada. La verdad que hubiese esperado que fuese mayor", dijo Marglelis Quintero, de 31 años y quien trabaja en un centro estético. "Pero bueno, se expresó el pueblo y fue la voluntad popular y hay que respetar los resultados", añadió Quintero en un sector del este de la ciudad cuando se dirigía a su trabajo en una estación del sistema de metro.

Venezuela hoy

Las calles de la capital lucían tranquilas y con pocos peatones, mientras el centro de esta normalmente agitada capital apenas tenía tránsito.

"Tenemos hoy un presidente que es un fracasado político que no pudo mover su gente", dijo el lunes a la televisora Globovisión Julio Borges, miembro de Primero Justicia, un grupo de la oposición.

La situación inédita que resultó de las elecciones del domingo podría hundir al país en una incertidumbre política similar a la que vivió hace apenas unos meses con la muerte de Chávez el pasado 5 de marzo a consecuencia del cáncer que padecía.

Dado que nunca antes los opositores habían desafiado los resultados oficiales de una elección presidencial, se desconoce cuál será el desenlace, mientras los militares dieron un respaldo al candidato oficialista.

Sin embargo, tanto Maduro como Capriles llamaron el domingo por la noche a sus simpatizantes a mantener la calma y no se presentaron mayores incidentes en la calles de la capital.

"Este es un resultado en el cual el ‘ganador oficial' aparece como el gran perdedor", dijo Javier Corrales, analista político del Amherst College. "El ‘perdedor oficial' -la oposición- emerge incluso más fuerte que hace seis meses. Esta es una situación muy delicada en cualquier sistema político, sobre todo cuando hay mucha desconfianza en las instituciones".

Frialdad en celebración

La falta de un liderazgo propio de Maduro, a quien Chávez designó como su sucesor y pidió que votaran por él si, como ocurrió, no lograba recuperarse de su cuarta operación contra el cáncer, pareció desalentar a muchos de los seguidores del carismático líder socialista.

Tras su triunfo, fueron escasos los puños al aire, estuvieron ausentes los saltos delirantes que Chávez realizaba y que sus seguidores seguían al unísono, y tampoco abundaron los gritos apasionados que acompañaban cada palabra, frase pegajosa y los cánticos con que Chávez aderezaba sus alocuciones de victoria desde lo que llamaba "el balcón del pueblo" o un balcón en la casa de Gobierno.

A cuenta gotas, caravanas de automóviles tocando sus bocinas, acompañadas de grupos de motorizados, que portaban grandes banderas con el tricolor nacional y otras de color rojo con las siglas del partido de Gobierno PSUV se hicieron presentes en la zona del Palacio de Miraflores o la sede gubernamental en el centro capitalino.

"Ese era el hombre, tenemos que apoyar a Maduro como dijo Chávez. Eso de ‘hijo de Chávez' le queda todavía grande, pero puede ser un buen presidente si comprende que hay que buscar la paz y la unión entre todos los venezolanos, darle al país la seguridad que el pueblo merece", dijo Eduardo Calero, un estudiante de 23 años, que acudió al palacio de Gobierno a expresar su satisfacción por el triunfo, pese a sus reservas.

"Le cumplimos a Chávez, ahora esperamos que Maduro nos cumpla, menos palabras y más obras", indicó.

"Maduro no es Chávez, pero para defender el legado del comandante Chávez, evitar que todo se pierda, lo apoyamos. Tiene que hacer mucho para reconquistar a mucha gente. Esta vez ganamos, pero no hay que confiarse", agregó.

Las multitudes que solían acompañar las apariciones de Chávez tampoco se hicieron presentes. Si bien en la sede del Gobierno se congregaron cientos de seguidores del oficialismo, estos no eran suficientes para disimular la existencia de numerosos espacios vacíos. Poco después de terminado el discurso de Maduro, muchos chavistas vestidos con camisetas rojas en las que se podía leer "Chávez corazón del pueblo" y "Chávez te lo juro mi voto es para Maduro", se marcharon en silencio y muchos reflejaban el cansancio en sus rostros.

Caracas, Venezuela